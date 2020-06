Casa de la Guayabera de Sancti Spíritus reabre sus puertas este 23 de junio

La entrada a la institución será limitada. (Foto: Carlo Figueroa/ Facebook)

Tras tres meses con sus puertas cerradas, la Casa de la Guayabera de Sancti Spíritus regresa a partir de este 23 de junio a su intensa y creativa labor dentro del panorama cultural de la urbe del Yayabo.

“Abriremos con los servicios de parrillada para tomarse un café, un refresco y con la condicionante de pagar desde la entrada”.

Con anterioridad, la casona, única de su tipo en el país, sintió un ajetreo poco usual.

“Se hicieron trabajos de higienización y acondicionamiento. Se adaptó la sala museable para que exista una mejor circulación de personas ya que va a estar limitada la entrada, tanto a ese espacio como a la galería”, añadió.

Y como siempre nos tiene acostumbrado, la casa que acoge la mayor colección de nuestra prenda nacional, tiene ya en agenda otras atractivas opciones.

“En el día del inicio del verano inauguraremos una exposición dedicada a los jóvenes artistas espirituanos. Va a ser transmitida on line. Y es que ninguna de las muestras será pública, sino por invitación. También estamos organizando varios cursos que se van a publicar por la página de la Casa. En la medida en que vayamos avanzando en las fases dichos cursos se podrán hacer de manera presencial, lo que nos acercará a diferentes públicos con intereses en el origami, tejido y cerámica”, añadió.

Carlo Figueroa, máximo timonel de la institución cultural, reconoce que la actual situación del país obliga al colectivo a repensar cómo no perder la constancia de su labor.

“Se ha pensado todo para que no decaigan los servicios que tenemos con los contratados en el sector no estatal y la cadena Isla Azul. Es cierto que es una circunstancia especial, pero nos impulsa a crecernos. Durante este tiempo de tránsito a la normalidad lo primero es mantener la seguridad de las personas que nos visiten y quienes laboramos allí, así como que la vida cultural no se apague”, concluyó.

La Casa de la Guayabera de Sancti Spíritus un mes antes de cerrar sus puertas por la llegada a la Isla de la COVID-19 recibió el Premio Excelencias Cuba 2019.