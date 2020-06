Centro de Neurociencias de Cuba produce ventiladores pulmonares

Ventilador pulmonar de emergencia desarrollado por Cneuro. (Foto: Cortesía de Cneuro)

En su empeño de acompañar el enfrentamiento de la COVID-19 en Cuba, el Centro de Neurociencias (CNEURO) entregará este año 250 ventiladores pulmonares de emergencia, lo cual dotará al país de una capacidad mayor de respuesta ante una eventual situación crítica.



Mitchell Valdés Sosa, director de la institución, dijo a Cubadebate que el desarrollo de esos equipos en territorio nacional le ha ahorrado al país al menos 10 millones de dólares.



“Y no hablo sólo de dinero, sino esfuerzos y tiempo para poder resolver la situación rápidamente”, acotó al recordar que el 11 de abril se anunció que Cuba no podría adquirir los ventiladores pulmonares con dos de sus proveedores habituales debido al bloqueo de Estados Unidos.



Valdés Sosa señaló que las firmas fabricantes se convirtieron en filiales de una compañía estadounidense y como consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a su país por el gobierno de Washington, ambas cesaron su relación comercial con Cuba.



Encontramos que hacían falta más ventiladores pulmonares y fue por ello que establecimos tres direcciones, comenzando por la fabricación de los elementos del circuito del paciente, o toda la tubería que conecta la persona a la máquina, explicó.



La creación de un prototipo de ventilador de emergencia, de bajo costo y basado en diseños disponibles en Internet, estuvo entre las principales contribuciones del CNEURO; y de esta manera, se aliviaría la posible falta de esos equipos en las terapias ante un contexto más crítico.



Por suerte -añadió- no han hecho falta, pues el país logró controlar el número de casos con las medidas apropiadas, como el distanciamiento físico y la higiene.



El CNEURO también trabajó, de conjunto con el Centro de Inmunoensayo, en la construcción de un ventilador no invasivo, con el cual -al contrario del otro prototipo- el paciente no requiere la intubación.



Estamos en condiciones de comenzar a construirlos, aseguró Valdés Sosa, y dijo que existe la posibilidad de fabricar otros 250 ventiladores de este tipo, con lo cual sumarían 500 los respiradores artificiales disponibles en el país.



El director del CNEURO aclaró que este ha sido un trabajo desarrollado a través de alianzas con muchos organismos, entidades y el sector por cuenta propia.



Afirmó que los 500 ventiladores en proceso de construcción se han hecho básicamente con aportes recibidos del exterior, gracias al apoyo de la Unión Europea, la entidad no gubernamental mediCuba-Suiza, y diferentes campañas movilizadoras de la sociedades cubanas de Higiene y Epidemiología y de Bioingeniería, además de grupos de cubanos en Reino Unido.