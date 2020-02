Cepeda: Lograr el boleto para Tokio será una tarea bien complicada

Cepeda, comentó sobre los rivales que tendrán en el grupo, integrado, además, por Canadá, Venezuela y Colombia. (Foto: Radio Rebelde)

Para que la selección cubana logre una buena actuación en el Preolímpico de béisbol en Arizona, Estados Unidos, mucho va a depender de que aparezca la ofensiva que ha estado perdida en lo súltimos eventos internacionales.

Uno de los hombres llamados a encabezar el bateo de Cuba, es el jardinero Frederich Cepeda, quien tuvo una formidable Serie Nacional, incluso en la segunda fase y en los play off con Industriales.

Cepeda, quien ha sido el bateador más consistente de la última década en los certámenes foráneos, reconoce que lograr el boleto para Tokio será una tarea bien complicada.



“Para nadie es un secreto que los eventos se han puesto cada vez más fuertes. Estamos trabajando fuerte para lograr la clasificación olímpica”.

A pesar de que el próximo 8 de abril cumplirá 40 años, en él sigue recayendo el peso del equipo.

“Me encuentro muy bien. Listo para asumir la tarea donde le haga falta al conjunto. Lo mío es jugar al béisbol. Mientras me sienta con salud y fuerza los deseos siempre serán los mismos”.

Frederich Cepeda, agradeció a los capitalinos por la acogida que le dieron en la escuadra “Azul”. “Fue una linda experiencia. Los habaneros siempre me han apoyado, aunque yo esté con Sancti Spíritus. Gracias a la dirección del equipo por la oportunidad y a mis compañeros que me vieron como un líder”.

Cepeda, comentó sobre los rivales que tendrán en el grupo. Además de los cubanos aparecen Canadá, Venezuela y Colombia, estas selecciones nos han vencido en los últimos eventos internacionales. “Todas las competencias son fuertes. Será un evento muy corto y un juego puede definirte el pase a la segunda ronda. Para todos los conjuntos será bien complicado, no solo para nosotros. Vamos a luchar y tratar de vencer las deficiencias que hemos tenido en otros certámenes”.

Frederich Cepeda, manifestó que tanto el equipo como él, tendrán que hacer muchos ajustes para poder descifrar los envíos del canadiense Philippe Aumont, si en definitiva le vuelve a lanzar a Cuba.

“Te digo que yo soy el primero que tengo que tratar de ver cómo le conecto. Las dos veces que me he enfrentado a él no he tenido ningún tipo de resultado. Nos está pasando algo similar que cuando nos lanzaba Daisuke Matsuzaka, quien nos neutralizó las tres veces que nos enfrentó.

“Es un pitcher muy agresivo con sus pitcheo en la zona de strike, ha demostrado tener mucha potencia, pero nosotros contamos con excelentes bateadores”.