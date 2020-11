Cepeda: recordista en hits del béisbol espirituano (+fotos)

La marca es un premio a la dedicación y la entrega de tantos años a este deporte, dijo Cepeda. (Foto: Istvan Ojeda Bello)

Frederich Cepeda Cruz vuelve a ser noticia. Llegó a los 2 087 hits en Series Nacionales y se convirtió en recordista espirituano de ese departamento al superar la marca de quien por muchos años compartió alineaciones con él en los Gallos y ahora lo dirige: Eriel Eriel Sánchez, (2 086). Le sigue de cerca Yunier Mendoza: 2 081, mientras Lourdes Gurriel conectó 2 026.

Hace poco sobrepasó también las 1 300 anotadas (1 307) y además de comandar ese departamento en Sancti Spíritus, se afianza como quinto en un selecto grupo que integran Enrique Díaz (1 683), Omar Linares (1 547), Eduardo Paret (1 380) y Orestes Kindelán (1 379).

La oportunidad se pinta sola para dialogar con quien ya es una cátedra del béisbol cubano y sigue, estoico, enfrentando los molinos del tiempo y de la vida.

“Me siento muy contento por esta nueva meta que he logrado en mi carrera, por haber tenido la oportunidad, gracias a Dios y a la vida de haberme mantenido saludable hasta este momento para lograr esa marca, es un premio a la dedicación y la entrega de tantos años a este deporte”, dijo Cepeda.

Cepeda: la constancia, el entrenamiento diario y el tiempo que llevo jugando es lo que me ha llevado a conectar esa cantidad de hits. (Foto: Rommel-González/ ACN)

Y tiene razón. En una carrera marcada por imponderables como las lesiones, las exclusiones, los cuestionamientos, Cepeda, ha debido sortearlo todo, con la máxima de la entrega personal. “Es bien difícil llegar así porque hay que entrenar todos los días bien fuerte en todos los aspectos, mantener la constancia, sobre todo en la preparación física. En este año todo ha sido bien atípico por la pandemia que vivimos, con ocho meses sin estar en competición y eso afecta, pero todo ha salido gracias al deseo de seguir haciendo las cosas, la voluntad y el cuidarse mucho para poder estar en forma en cada partido”.

La esencia de todo es seguir trabajando fuerte, no desmotivarte, concentrándote en tu trabajo, si alguien te está estudiando, debes estudiarlo tú también a él.

“Un boleto es como un hit”, me ha dicho otras veces, pero un hit, es un hit: “En el argot popular se dice así porque alcanzas la almohadilla, estás en base, pero los hits son conectados, la clave es el entrenamiento diario y la técnica que he adecuado a lo largo de mi carrera, eso me ha dado buenos dividendos a la hora de enfrentar los lanzamientos, pero la constancia, el entrenamiento diario y el tiempo que llevo jugando es lo que me ha llevado a conectar esa cantidad de hits”.

Es, lo sabe, un pelotero sobre-estudiado. ¿Cómo sortearlo? “Uno lo va mirando a través del tiempo, hay muchos lanzadores nuevos en la Serie Nacional y otros que llevan tiempo lanzando a la par de los años que llevo jugando, eso lo que lleva es prepararte diario para el lanzador que te va a tirar, sobre todo en lo mental y tratar de descifrar cada envío de la manera que te pitchea de un turno a otro y así van saliendo las cosas, la esencia de todo es seguir trabajando fuerte, no desmotivarte, concentrándote en tu trabajo, si alguien te está estudiando, debes estudiarlo tú también a él”.

Considerado por la mayoría como el mejor discriminador de lanzamientos (líder en boletos en Series Nacionales con 1 774) ¿qué prevalece a la hora de conectar un hit?

“La paciencia, he creado mi esquema a la hora de batear, me he concentrado en ser paciente, para lograr conectar un mejor lanzamiento”.

En el contexto espirituano ha tenido fuertes competidores, que ahora supera. Mas Cepeda los mide desde el respeto y la admiración. “He tenido grandes resultados, pero han pasado varios buenos jugadores como Lurdes Gurriel, uno de los mejores bateadores en Series Nacionales, jugó 20 series, y yo he tenido la oportunidad de jugar 23; Eriel Sánchez, que es tremendo bateador y jugador en todos los tiempos. Yulieski Girriel para mí el mejor beisbolista que ha pasado por Sancti Spíritus, independientemente que esté donde esté, si llega a estar jugando en Cuba, hubiese roto muchos récords más , no se concretó pues todo el mundo sabe que está en las Grandes Ligas desarrollando un excelente trabajo. Hay muchos más que, independientemente de que sus carreras no sean tan trascendentales como la de otros o hayan tenido grandes números, son excelentes jugadores, lo otro son las oportunidades de la vida que a lo mejor te da para jugar diez series, cinco, cuatro dos”.

Cepeda está por completar otra cifra respetable: la de 400 dobles, para lo que le quedan solo siete.(Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

Está por completar otra cifra respetable: la de 400 dobles, para lo que le quedan solo siete: “Estoy cerca de lograrlo, es una de las metas que tenía trazada en mi mente, es una carrera pública donde todo el mundo está al tanto de lo que pasa, pero no me gusta hablar de las cosas antes de realizarlas, me gusta materializarlas para después hablar, hasta que no lo logre no puedo decir que tengo esa meta en la mano, sino es en este año será el otro o el otro, conectar dobles no solo implica la velocidad, si bateas jonrón es un doble menos, las estadísticas son así y gracias a Dios he tenido números parejos en todos los aspectos, me siento bien, no es igual nunca con veinte años que cuando el tiempo va pasando, pero sí me siento muy bien, no es solo llegar a la meta sino también pasarse.

Las metas uno las tienes en la mente , estoy cerca de muchas cosas, pero aún no las tengo en la mano, lo principal ahora es seguir trabajando para mantenerme saludable y jugar al béisbol que es mi pasión”.

Trescientos treinta y tres de promedio de por vida, el decimoquinto mejor entre los bateadores cubanos. Mas una preocupación acecha a sus seguidores: que sus números cedan y le suceda lo que, a otros, que se han retirado en declive. Mas nada asusta a Cepeda: “Uno en la vida cree en lo que quiere hacer, me siento supercontento con lo que hago, al margen de que mis números se puedan afectar o no y me sienta con fuerzas para seguirlo haciendo, voy a seguir jugando. Es cierto que los números se pueden afectar , sé que hay seguidores que son los que hablan estos temas, pero pienso que deberían analizar que en los últimos cinco años he cumplido más edad y mi rendimiento ha ido creciendo, he ido incrementado números y aun me siento en forma, la situación física de cada persona no es la misma, no es el mismo Frederich Cepeda que usted veía con 20-25 años al que ve hoy, pero ya te expliqué lo de los números, mientras me sienta así y tenga los excelentes resultados que estoy buscando, lo voy a seguir haciendo, agradezco a todos los que me han seguido, pero me sentiría mal si yo defraudara, no a mis números, sino a mis entrenadores que han pasado tanto tiempo conmigo, a mi papá que ha sido el artífice de toda mi carrera dentro y fuera del terreno, al apoyo de toda mi familia, quisiera que mi hijo me viera jugando mucho tiempo más, inspirarlo mucho más a jugar, dejarle un legado ahí, él tiene doce años. Las personas ven los números fríos para algunas cosas y cuando van bajando no lo ven con la misma temperatura”.

Lo principal ahora es seguir trabajando para mantenerme saludable y jugar al béisbol que es mi pasión, subraya Cepeda. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

No importa cuánto rinda aún, ni cuánto se entregue. Ni eso evita las miradas y las palabras que, insistentemente, le cuelgan el epíteto de veterano. “Inevitablemente la vida pasa y con ella estamos nosotros, no es menos cierto que ya cumplí 40 años, y ya las miradas, no ahora a los 40, desde los 30 años me están diciendo que soy veterano, pero he dedicado mi vida al deporte, al béisbol, me veo con resultados y con el mismo deseo que cuando empecé, independientemente de todo lo que haya logrado dentro y fuera de Cuba con el equipo nacional , uno cuando inicia en el béisbol nadie te pregunta cuándo vas a comenzar y desgraciadamente cuando llevas varios años te empiezan a preguntar cuándo vas a terminar y por eso uno tiene que hacer en la vida lo que más le gusta”.

¿Cómo encontrar motivaciones para enfrentar estos “demonios”? ¿Cómo hacerlo en esa Serie extraña? “La motivación es la misma, en la vida no todo es color de rosa, hoy nos tocó vivir una pandemia y todos teníamos la duda de cómo sería jugar al béisbol sin público, y lo estamos haciendo, uno tiene que enfrentarlo con la mejor sonrisa, como las tantas dificultades que uno tiene en la vida, tiene que prepararse para los golpes de esta y mientras más fuerte seas para soportarlo vas a tener más oportunidades de seguir adelante y lograr las cosas que se pretenden en todo tipo de carrera que estés realizando”.

Por estos rumbos, llegamos a la Serie 60, que está por llegar a la mitad y en la que él sigue bateando a sus anchas: 348 de promedio y máximo productor de carreras de su equipo. “Veo al equipo bien, nos hemos mantenido ahí entre los primeros ocho, veo a un equipo muy animado, con muchachos con muchos deseos de hacer las cosas bien y lo están haciendo bien, no podemos desesperarnos, ni tampoco achantarnos al resultado, ni ser conformistas, tenemos que buscar mucho más a diario y eso es lo que tratamos de trasmitirle todos los días, a los de más experiencia conjuntamente con el manager Eriel Sánchez y toda la dirección, todos trabajan fuerte para el trabajo técnico y el psicológico que se hace para enfrentar cada batalla en el entrenamiento y el juego que es el que te lleva a las posiciones y al objetivo que uno esta buscado”.

Capitán de una pléyade de muchachos, algunos de los cuales nacieron cuando ya jugabas. ¿Cómo sientes lo grados?: “Me siento bien, realmente hay cosas que te llegan a la largo de la carrera sin tu pedirlas, nunca he pedido ser capitán, ni segundo ni tercero, ni quinto, en la alineación, ni un status social, solo vas trabajando día a día y pones por encima de todo tu entrega y muy importante la amistad con todos los muchachos y realmente eso te lleva a tener una cierta consideración hacia tu persona, si ellos me eligen, yo los represento con mucho cariño y mucho respeto”.

A Eriel no le ha temblado la mano para sentar. Lo hizo ante Artemisa con el mismísimo líder de los bateadores Geisel Cepeda. Mas el manager ha dicho más de una vez que tanto Frederich como Yunier Mendoza, son algo así como insentables… ¿Te crees un insentable? “Cada manager tiene su estrategia de juego y su forma de jugar, de poner sus alineaciones para lograr un mejor resultado, tenemos un excelente equipo con buenos jugadores de cambio, hemos estado en la alineación por muchos años y hemos sido pilar dentro del equipo espirituano. Geisel se encuentra muy bien al bate ahora pero son decisiones tomadas no solo por el manager, sino colegiadas con los técnicos que dirigen con él. Toda decisión que tomen ellos será acatada, no me siento insentable para nada, siempre he tenido un rendimiento estable y eso es lo que trato de mantener, así como la disciplina dentro y fuera del terreno y sumar a eso mi rendimiento para poder estar en juego.

Sé que la competencia es fuerte cada día que pase para mí porque uno va cumpliendo años y tiene que motivarse todos los días para tratar de rendir al máximo en esta élite que es lo más alto que hay en la competición en Cuba que son las Series Nacionales”.

Cuba puede estar en la Olimpíada: ¿Qué puede pasar si no está o si está, pero no Cepeda?

“Mis mayores deseos es que Cuba esté en la Olimpíada, esté o no Frederich Cepeda, y lo que va a pasar con Cepeda, la respuesta es muy sencilla: voy a seguir jugando béisbol”.