Certificarán victoria de Joe Biden en Georgia, EE.UU.

Tras contar legalmente los votos tres veces los resultados no cambiaron, dijo Raffensperger en rueda de prensa. (Foto: PL)

El Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger(R), dijo este 7 de diciembre que recertificará los resultados de las elecciones presidenciales que dieron vencedor a Joe Biden.

Tras contar legalmente los votos tres veces los resultados no cambiaron, dijo Raffensperger en rueda de prensa.

En las semanas posteriores a las elecciones del 3 de noviembre, el presidente Donald Trump se negó a reconocer su derrota en las urnas y en los últimos días insistió en la propia Georgia que le robaron los comicios y demandó una anulación de las elecciones.

El recuento en la demarcación, el segundo en cuestión de semanas, confirmó una vez más que Biden venció a Trump por unas 12 mil papeletas, convirtiéndose en el primer candidato presidencial demócrata en 30 años en llevar el estado tradicionalmente de tendencia republicana.

Este lunes, el diario The New York Times informó de las declaraciones de Raffensperger en defensa de la integridad de los comicios y reiteró declaraciones de funcionarios que mostraron no hay pruebas de fraude o malversación generalizados en esa demarcación del sureste de Estados Unidos.