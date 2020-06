Con menos de 10 casos confirmados con la COVID-19 por cuarto día consecutivo, Cuba prepara la recuperación

Un nuevo paciente fallecido por la COVID-19 se reportó este miércoles en Cuba, con lo cual asciende a 84 el acumulado de muertes por la enfermedad en la isla, según declaraciones del Doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), en la habitual conferencia de prensa.

En la jornada de ayer se analizaron 2 095 muestras con PCR en tiempo real, de las cuales se confirmaron ocho positivas, lo cual eleva a 2 219 el acumulado de infectados en Cuba con la COVID-19, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

Según el especialista, de los ocho confirmados, dos fueron contactos de casos confirmados, en cinco no se precisa la fuente de infección y uno tuvo fuente de infección en el extranjero. Seis de los ocho casos se diagnosticaron en fase asintomática.

Ante una pregunta de la prensa, el especialista explicó que, según estudios de prestigiosas instituciones internacionales, la carga viral del coronavirus ha ido disminuyendo, por lo que todo parece indicar que ha mutado y perdido letalidad. Para responder una inquietud de la población, el Doctor Durán aseguró que en todos los municipios cubanos se han estudiado casos sospechosos, que no se hayan reportado positivos en algunos territorios no quiere decir que no se analice el escenario epidemiológico.

Detalles de los ocho casos confirmados, según el parte del Minsap:

La Habana:

Ciudadana cubana de 7 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 53 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 19 contactos.

Ciudadano cubano de 55 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 27 contactos.

Ciudadano cubano de 86 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 33 contactos.

Ciudadano cubano de 61 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 35 contactos.

Ciudadana cubana de 24 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 38 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 18 contactos.

Holguín:

Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en el municipio Holguín, provincia del mismo nombre. Viajera procedente de México que arribó al país el pasado 5 de junio por el aeropuerto José Martí. Se mantiene en vigilancia 8 contactos.

De los 2 219 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 240 de ellos 239 (99,5%) presentan evolución clínica estable. Se acumulan 84 fallecidos (uno del día), dos evacuados y mil 893 pacientes recuperados (85,4%) (siete altas del día). Se reporta un paciente en estado grave.

Paciente reportado en estado grave:

Ciudadano cubano de de 53 años, procedente del municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales e hipertensión arterial. El paciente ingresa en la sala de confirmados en el Hospital Salvador Allende, el 25 de mayo. Le realizan Rx tórax patológico y se traslada para cuidados intermedios donde comienza con episodios aislados de hipertensión arterial y ligera polipnea. Se decide pasar a la Terapia Intensiva. Se encuentra en el día 16 de evolución y el 1er día en Terapia Intensiva. Estado afebril, con polipnea ligera. Está ventilando espontáneamente con O 2 suplementario. Estable hemodinámicamente, Rx tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos. Se reporta en estado grave.

Falleció el ciudadano cubano de 80 años procedente del municipio Arroyo Naranjo, de la provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Miocardiopatía Dilatada e Insuficiencia Renal Crónica. Fue ingresado en la sala de terapia por las comorbilidades. Presentó disnea moderada. Se realizó Rx de tórax apareciendo lesiones de aspecto congestivo. Ecocardiograma donde se precisa una fracción de eyección cardiaca del 20%. Empeoró la disnea y apareció la hipotensión arterial. Hizo parada cardiorespiratoria, fueron realizadas maniobras de reanimación que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.

Hasta el 10 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19, se reportan 185 países con casos de COVID-19 con 7 millones 210 mil 462 casos confirmados (+141 mil 184) y 411 mil 195 fallecidos (+ 5 mil 608) para una letalidad de 5,70% (-0,04).

En la región las Américas se reportan 3 millones 488 mil 230 casos confirmados (+ 84 mil 832), el 48,38% del total de casos reportados en el mundo, con 189 mil 300 fallecidos (+ 3 mil 989) para una letalidad de 5,43% (-0,01).