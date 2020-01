Condenan grave escalada en la región de Oriente Medio

El Parlamento de Irak aprueba resolución para expulsar a las tropas de EE. UU. de su territorio. (Foto: Rusia Today)

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó enérgicamente el bombardeo de Estados Unidos de este viernes en áreas del aeropuerto de Bagdad y el uso de misiles para el asesinato selectivo.

Por su parte, los jefes de la diplomacia de Rusia, Serguéi Lavrov, y de China, Wang Yi, respectivamente, rechazaron los ataques de Estados Unidos contra Irak, y se pronunciaron por reducir las tensiones en la zona. A través de un comunicado publicado por el canciller Jorge Arreaza, Venezuela manifestó su condena firme y aseveró que «se trata de una acción que a todas luces eleva las tensiones en la región, sin fundamento alguno en el Derecho Internacional».

Tras este hecho, en la región del Oriente Medio las tensiones se han agravado en los últimos días. Mientras el presidente estadounidense Donald Trump advirtió este domingo que su país «acaba de gastar dos billones de dólares en hermosas armas que usaría contra Irán sin dudarlo», el Parlamento de Irak aprobó una resolución que obliga el retiro de las tropas extranjeras, incluidas las de Estados Unidos, tras el asesinato del general iraní, Qasem Soleimani. La resolución vinculante refiere, asimismo, que se incluye el no uso por fuerzas foráneas, del territorio nacional, las aguas y el espacio aéreo de la nación árabe por cualquier motivo. Trump, desafiante como de costumbre, tuiteó que «somos los más grandes y los mejores del mundo».

«Permita que esto sirva como advertencia de que, si Irán ataca a cualquier ciudadano o activo estadounidense, hemos establecido como objetivo 52 sitios iraníes, algunos de muy alto nivel y muy importantes para Irán y la cultura iraní», escribió Trump en Twitter.

En este contexto, el Pentágono inició este sábado el desplazamiento de unos

3 500 soldados a Oriente Medio. Las tropas serán transportadas de la base militar Fort Bragg, en Carolina del Norte, a Kuwait, y constituyen una brigada de despliegue rápido conocida como Fuerza de Respuesta Inmediata.

Irán advirtió que «unos 35 objetivos estadounidenses en la región están a nuestro alcance». Al respecto y de acuerdo con reportes del sitio digital árabe Al Mayadeen, el secretario general del movimiento Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, advirtió este domingo que «cuando habla de respuesta al crimen cometido por Estados Unidos, no se refiere al pueblo de ese país ni a sus profesionales, ni periodistas, ni hombres de negocios, ni los individuos civiles, esos no tienen que ver». Hassan Nasrallah apuntó que «tres años después de que Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, hay fracasos, déficit y confusión, y no hay nada que ofrecer al pueblo estadounidense a nivel de la política exterior mientras se aproximan las elecciones». Y concluyó: «En ee. uu. se estableció un primer objetivo y es derrocar el sistema político en Irán, y esto fue expresado por John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional».

También recordó que «en la campaña electoral, Trump solía decir que el petróleo de Irak es suyo. Solía decir que no hay un Estado irakí, y ee. uu. es el que debe controlar los campos petroleros enviando fuerzas militares y luego extraer el petróleo y venderlo».

Los acontecimientos dan razón de que el mandatario estadounidense se ha propuesto acabar con el sistema político iraní y apoderarse de los recursos petroleros de Irak y Siria.