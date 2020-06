Confesiones de Bolton confirman peligro de EE.UU., advierte Canciller de Cuba

La habitación donde sucedió: Bolton y Trump. (Foto: Tomada de Internet)

Las confesiones del exconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton confirman el peligro que representa ese país para la estabilidad regional, advirtió este 22 de junio el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla.

El canciller expresó en su cuenta en la red social Twitter que una política exterior que responde a intereses de dominación, basada en la doctrina Monroe, miente, manipula e intimida, violando el derecho internacional.

Rodríguez Parrilla alude en su tuit a las confesiones contenidas en The Room Where It Happened (La habitación donde sucedió), libro que recoge las memorias de Bolton, con revelaciones explosivas sobre el presidente Donal Trump.

Una política exterior que responde a intereses de dominación, basada en la Doctrina Monroe, miente, manipula e intimida violando el derecho internacional. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 22, 2020

Se espera que La habitación donde sucedió salga a la luz mañana, pese a las maniobras de la Casa Blanca por impedir su publicación bajo el argumento de que contiene información clasificada.

De acuerdo con la empresa editora, Simon and Schuster, el volumen de 592 páginas entrega una visión privilegiada del “incoherente y disperso proceso de toma de decisiones” de Trump, entre abril de 2018 y septiembre de 2019.

La compañía adelantó que el libro de Bolton, destituido por el presidente estadounidense el año pasado, detalla las conductas de Trump con China, Rusia, Ucrania, Corea del Norte, Irán, Reino Unido, Francia y Alemania.