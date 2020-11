Confirman victoria de Joe Biden en Georgia (EE.UU.)

En Georgia Biden tiene una ventaja de 12 284 votos sobre Trump. (Foto: PL)

El virtual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue confirmado este 20 de noviembre oficialmente como ganador de las elecciones en Georgia, según informó el Secretario de Estado de esa demarcación, Brad Raffensperger.

Una vez concluido el recuento manual de casi cinco millones de votos, el candidato demócrata mantuvo la ventaja ganadora sobre su rival, dijo el funcionario estatal, quien está entre los blancos de amenazas judiciales del equipo de campaña republicana.

Con todos los 59 condados del estado reportando sus resultados, Biden tiene una ventaja de 12 mil 284 votos sobre Trump, sólo un poco más estrecha que el resultado inicial de 14 mil sufragios.

‘La histórica primera auditoría estatal de Georgia reafirmó que el nuevo sistema seguro de votación en papel del estado contó con precisión y reportó los resultados’, dijo Raffensperger.

Biden fue declarado ganador en Georgia la semana pasada, convirtiéndose en el primer demócrata desde 1992 en alcanzar el estado en una elección presidencial.

No hay pruebas de que los resultados de la elección estuvieran contaminados por ninguna mala conducta y no hay fraude, afirmaron los funcionarios estatales ya que luego del recuento manual, Trump obtuvo menos de 500 votos más que en el recuento original.

El conteo descubrió varios miles de votos que no fueron reportados previamente al estado. Esos votos, sin embargo, no fueron suficientes para cambiar el rumbo de la elección a favor de Trump.

Por otra parte, según The New York Times los intentos de Trump de anular las elecciones no tienen parangón en la historia del país.

Su presión para impedir que los estados certifiquen a los electores y conseguir que los legisladores anulen la voluntad de los votantes eclipsa incluso la amarga elección de 1876 como un uso audaz de la fuerza política bruta.

La estrategia del republicano, señaló el Times, se hizo evidente a lo largo de dos días de acción cada vez más frenética de un ejecutivo que está a 62 días de perder el poder.

Subraya el diario que las posibilidades de éxito del presidente en funciones están entre remotas e imposibles, y son un signo de su desesperación después de que Biden, el presidente electo, ganara por casi seis millones de votos populares y el recuento, así como un claro margen del Colegio Electoral.

Trump sólo tiene semanas para hacer que su último esfuerzo funcione: La mayoría de los estados que necesita para despojar a Biden de sus votos están programados para certificar a sus electores a principios de la próxima semana. El Colegio Electoral votará el 14 de diciembre, y el Congreso celebrará una sesión conjunta de confirmación el 6 de enero de 2021.