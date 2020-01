Conforman preselección de los Gallos para próxima Serie Nacional

El internacional Frederich Cepeda encabeza la relación de preseleccionados.

Consagrados de varias campañas, jóvenes de la categoría sub 23 y nuevos rostros conforman la preselección de 52 peloteros espirituanos que buscarán hacer el grado entre los 40 integrantes de los Gallos para la Serie Nacional de Béisbol

Junto al internacional Yunior Ibarra aparecen como aspirantes en la receptoría Loidel Rodríguez, Luís Alberto Meneses, Yosbel Zerquera y Yosvani Canoto, mientras en el cuadro pugnarán por un puesto el veterano Yunier Mendoza, José Carlos González, Diasmany Palacio, Rodolexis Moreno, Lázaro Fernández, José Manuel Fontes, Daviel Gómez, Yoandi Baguet, Pablo Palmero, Diolvis Cuéllar y Miguel Martínez.

En los jardines acompañan al emblemático Frederich Cepeda, Geisel Cepeda, Dismany Ortíz, Dunieski Barroso, Javier Martínez, Alejandro Escobar, Alejandro Rojas, Lázaro Viciedo, Rey Richard Ricardo y Daniel Jesús González.

El área del pitcheo es, como resulta lógico, la de mayor convocatoria: Yamichel Pérez, Yuen Socarrás, Pedro Álvarez, Yanieski Duardo, Yankiel Mauri, Edelso Montesino, Harbin Castellanos, José Eduardo Santos, José Luís Braña, Karel Bernal, Roberto Hernández Navarro, Yoanni Hernández, Aníbal Suárez, Sediel Mendoza, Osvaldo Santiago, Adrián Belfast, José Isaías Grandales, Ariel Zerquera, José Félix Castillo, Jairo Hernández, Javier Aróstica, Gabriel García, Yoel de León, José Rafael Huelga y Marlon Victores.

Como ya se conoce, Eriel Sánchez León, será el director del colectivo que está integrado por Rafael Muñoz, Lázaro Martínez, Daniel García, Héctor Huelga, Ismel Jiménez, Ifreidi Coss, el delegado Yordani Rodríguez, mientras otros técnicos apoyarán la preparación.

El Comisionado provincial de la disciplina, Nelson Ventura, explicó que la preselección se realizó sobre la base de los atletas que estaban concentrados en la Academia, mayormente los de la categoría sub 23 en tanto se le pidió opinión a los municipios para incluir a algún atleta fuera de ese grupo, siempre y cuando tuviera condiciones.

“Hemos estado abiertos a todas las opciones -refirió- y de una u otra forma han estado involucrados unos 70 atletas, sin descontar que los juveniles que se destaquen en el Campeonato Nacional también pueden hacer el grado”.

Sobre la posibilidad de efectuar la Serie Provincial, dijo que por el cambio de fecha de la Serie Nacional para abril “no da tiempo y por eso la hemos programado para los meses de julio y agosto”.

Acerca del interés de jugadores de otras provincias para jugar por Sancti Spiritus, manifestó que “sabemos que hay varios casos de atletas que quieren venir a jugar por aquí, pero quienes vengan tendrán que ser autorizados por sus provincias y deben participar en los entrenamientos que inician el lunes para buscar un puesto como el resto de los preseleccionados”.

El comisionado provincial aclaró la inclusión de Geisel Cepeda en la preselección: “Él sigue sancionado, pero no ha dejado de entrenar desde el primer momento y ha mantenido una actitud muy positiva, incluso en se ha mantenido entrenando hasta en los días de vacaciones del resto. Su caso está pendiente de análisis por la Comisión Nacional que si aprueba retirar la sanción a los seis meses como está establecido en el Reglamento de la Serie Nacional, puede incorporarse, de mantener un buen comportamiento, si no cumple con eso, no podría estar en la Serie, aunque esté en la preselección”.

El estadio José Antonio Huelga acogerá la preparación desde el próximo lunes 13 de enero y la Serie Nacional tiene su fecha de inicio fijada para el 12 de abril.