Coronavirus afecta mucho más a latinos y negros en EE.UU.

Los expertos señalan que varias circunstancias provocan que sean latinos y afronorteamericanos los más propensos a exponerse al virus. (Foto: PL)

Las personas negras y latinas tienen tres veces más probabilidades de infectarse con el coronavirus SARS-Cov-2 en Estados Unidos que los residentes blancos, confirman este seis de julio datos difundidos por el diario The New York Times.

Esta situación abarca todo el país, pues se repite en cientos de condados de áreas urbanas, suburbanas y rurales, y en todos los grupos de edad, señaló el medio, el cual obtuvo datos federales sobre el tema tras demandar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).



Los números divulgados por el periódico, los cuales abarcan las características de 640 mil contagiados en casi mil condados, también arrojaron que los afronorteamericanos y latinos tienen casi el doble de probabilidades de morir por el virus que las personas blancas.



Tales disparidades persisten a través de las fronteras estatales y regionales, al registrarse en pueblos rurales de las Grandes Llanuras, en condados suburbanos como el de Fairfax, Virginia, y en muchas de las ciudades más grandes del país.



El racismo sistémico no solo se evidencia en el sistema de justicia penal, declaró al respecto Quinton Lucas, el alcalde de Kansas City, Missouri, un estado donde el 40 por ciento de los infectados son negros o latinos, aunque esos grupos representan solo un 16 por ciento de la población.



Lucas sostuvo que la pandemia está cobrando vidas no solo en el Estados Unidos urbano, sino en las áreas rurales, y añadió que las personas merecen la misma oportunidad de vivir: recibir atención médica, hacerse pruebas, obtener seguimiento. Según el Times, en el análisis encontró un total de 249 condados que tienen al menos cinco mil residentes negros, de los cuales hubo 235 en los que la tasa de infección para ese grupo fue más alta que para las personas blancas.



Asimismo, de los 206 condados con al menos cinco mil latinos, 178 mostraron tasas de infección más altas para esa parte de la población que para los residentes blancos.



Entre las circunstancias que pueden provocar esta situación los expertos señalan que afronorteamericanos y latinos son más propensos a exponerse al virus porque muchos tienen empleos de primera línea que les impiden trabajar en casa; usan más el transporte público; o viven en apartamentos estrechos u hogares multigeneracionales.



Datos de 2018 muestran que, en todo el país, el 43 por ciento de los trabajadores negros y latinos están empleados en puestos de servicio o producción que en su mayor parte no se pueden hacer de forma remota, mientras solo uno de cada cuatro empleados blancos tienen tales ocupaciones.