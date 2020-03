COVID-19: Aplicará Cuba a partir del martes regulaciones en las entradas al país

Díaz-Canel llamó a potenciar la solidaridad y desterrar el egoísmo. (Foto: Radio Rebelde)

Tal como informó en el inicio de la Mesa Redonda el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, las nuevas medidas que activa Cuba para hacer frente a la pandemia del coronavirus están orientadas a incrementar la identificación de los casos que puedan ser portadores de la Covid-19 y reforzar el aislamiento de manera que pueda trabajarse mejor para cortar cualquier trasmisión.

Asimismo, Díaz-Canel, informó que otras medidas están dirigidas a orientar la actividad de Comercio, con actividades que hay que paralizar y otras que hay que reorganizar para evitar aglomeraciones de personas.

También, expresó, hay un grupo de medidas que son de orden económico, que tienen que ver con el reordenamiento laboral, el adecuado tratamiento salarial, impositivo, tributario, crediticio a todas las personas, a todas las entidades estatales como no estatales que sufran afectaciones producto de las regulaciones y medidas que se están aplicando en el país.

“Es priorizado la explicación, la argumentación, la comunicación, la orientación, en todos los espacios posibles”, señaló Díaz-Canel, a la vez que destacó la importancia de contar las historias de los trabajadores en múltiples sectores que están dando una valiosa contribución a preparar condiciones y recursos para apoyar esta situación excepcional que se vive hoy.

Díaz-Canel llamó a potenciar la solidaridad y desterrar el egoísmo y acotó: “Entre todos tenemos que hacer la vigilancia para que se cumplan todas las medidas, hoy todos dependemos de cada uno y cada uno depende de todos; y en un país como Cuba con un pueblo como el nuestro todo esto se siente en lo más profundo del pecho.

A seguidas el Primer ministro, Manuel Marrero Cruz, explicó que las decisiones no son improvisadas ni apresuradas, han llevado estudio, análisis y las experiencias de lo ocurrido en otros países afectados. Interiorizó en la medida de regular las entradas al país.

“No es un cierre de nuestras fronteras, lo que se está regulando es la entrada al país de personas, salvo aquellos que son residentes en nuestro territorio nacional, no son solo nuestros compatriotas, también hay extranjeros por funciones de trabajo u otras razones”.

Marrero Cruz, explicó que estas medidas van dirigidas a las fronteras aéreas y portuarias, seguidas con las regulaciones sanitarias que correspondan para las tripulaciones de esos medios que arriben al país.

“Son medidas dirigidas a personas, el Comercio se mantiene con el arribo de barcos y aviones con mercancías al país, reiteramos que van a existir regulaciones de vigilancia sanitaria con esas tripulaciones”, expresó el Primer ministro.

Hay que dejar claro, acotó Marrero Cruz, que no se cierra la frontera ni el espacio aéreo cubano, que seguirá prestando los servicios operacionales establecidos con el tráfico internacional. A seguidas explicó que actualmente en el país hay cerca de 60 000 ciudadanos extranjeros que están saliendo ya en cifras de alrededor de 13 000 pasajeros diarios.

“Ya no habrá más entradas de turistas, solo salidas y, a partir del próximo martes no podrá arribar más ninguna persona que no sean las autorizadas, hemos dado un plazo para evitar molestias a los que tenían un boleto de reservación y pueda devolverlo”, destacó Marrero Cruz.

Informó que a partir del martes 24 estarán cerradas las entradas al país durante 30 días, a no ser a las personas que sean residentes en Cuba. “A partir de los 30 días y en dependencia del comportamiento de la situación de la epidemia a nivel internacional y de la situación interna, evaluaremos una prórroga de extensión de ese plazo inicial de 30 días”.

También acotó que a parir del martes no habrá más salidas del país como otra medida de protección con la población y aseguró que estas decisiones de regular las fronteras las estamos tomando en estricto apego a las normas internacionales.

Marrero Cruz resaltó que este período será aprovechado para trabajar en la preservación del equipamiento que quede sin usarse y dar mantenimiento a las instalaciones turísticas de manera que al reanudarse a operación estén preparadas.