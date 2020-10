COVID-19 en Cuba: Sancti Spíritus sigue agravando su situación epidemiológica (+infografía y casos confirmados)

El aporte de los estudiantes de Medicina es vital para detectar los casos asintomáticos. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

Que las cifras sean más o menos altas, a estas alturas del rebrote que hemos venido padeciendo, ya no viene a ser tan trascendente. Primero, porque a las inflexiones estrepitosas de esta curva de contagios ya debíamos habernos acostumbrados; segundo, porque cada número es una persona, otra —que a su vez puede (des) encadenar muchas más— y al mismo tiempo que significa un aumento de los casos positivos también traduce una disminución en el control de la pandemia en la provincia.

Sancti Spíritus, al cierre de la jornada anterior, ha confirmado una docena de personas contagiadas con la COVID-19, 11 de las cuales residen en la cabecera provincial y una en Yaguajay, específicamente en Jarahueca.

Si bien hemos tenido cifras peores, los dígitos vienen a reforzar la gravísima situación epidemiológica de la provincia y, sobre todo, de la capital provincial donde ya se concentra más de la mitad de los 287 espirituanos que se han contagiado con la enfermedad luego del 8 de septiembre.

Es esperado. Dos de los tres eventos de trasmisión local abiertos en la provincia se enclavan en el municipio cabecera y seis de los ocho controles de foco activos, sucesos que pueden seguir generando casos en días. A ello se suma la realización de estudios poblacionales en las cuatro áreas del territorio, lo que entre más de 1 500 personas sometidas a examen han resultado 13 casos positivos, que si bien no es representativo, si lo miramos desde otro prisma sí muestra lo camuflado que anda el virus en ciudadanos que sin saberlo lo están padeciendo.

Es un síntoma que ha ido revelando la COVID-19 en Cuba toda: la mayoría de los que la padecen cursan de modo asintomático —el 64 por ciento de la docena de espirituanos confirmados estaban en tal situación— y resulta ese, precisamente, uno de los mayores riesgos.

Y en la cabecera provincial con mayor énfasis —en otros municipios también se ha cercado el nuevo coronavirus— se han incrementado las áreas en restricción, se ha dispuesto el servicio gastronómico con la oferta de solo para llevar, se han tomado nuevas medidas restrictivas para la entrada y salida de la ciudad; pero alguna brecha continúa abierta por donde el nuevo coronavirus sigue colándose.

El doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud, reiteraba en Radio Sancti Spíritus que si bien en el resto de los territorios donde han aparecido focos se puede apreciar un control de la pandemia al ir disminuyendo los casos, en la cabecera provincial sucede todo lo contrario.

Y hacía referencia el doctor a las negligencias que se siguen presentando: jóvenes reuniéndose en lugares públicos, personas que siguen acudiendo con síntomas a los centros de trabajo, ventas en las calles…

Hay un gardeo de todos, insistía el directivo: de la Dirección Integral de Supervisión, de la Dirección Provincial de Salud, del Partido, del Gobierno, del Ministerio del Interior…; mas, me atrevo a apuntar que no ha sido suficiente, pues de serlo no estuviésemos en este reporte de gravedad —aunque la cuerda no se puede tirar de un solo lado, en este halón determina, también, la irresponsabilidad ciudadana—.

En las estadísticas de la provincia además de la tasa de incidencia de 59. 2 por cada 100 000 habitantes, la más elevada del país, también duele, por ejemplo, el reporte de un ciudadano grave, de 44 años de edad, residente en el municipio espirituano, una prueba —otra más— de que, independientemente de la juventud, la COVID-19 puede comprometer notablemente la vida.

En un escenario que como hemos venido advirtiendo sigue cuesta arriba, urge poner no pocos frenos. El directivo de Salud apuntaba hacia una dirección esencial: “El objetivo es concientizar a nuestra población, adquirir conciencia de la enfermedad que estamos enfrentando —recalcaba Rivero Abella—. Si otras provincias han podido controlarla pues nosotros con todas estas medidas también podemos estar hacia el control en próximas semanas, porque repito es muy, muy difícil la situación epidemiológica que hoy enfrenta esta provincia y es la peor del país”. La suerte está echada, ahora de la responsabilidad individual y colectiva depende cambiar el curso de esta pandemia.

Casos confirmados

Ciudadana cubana de 26 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 4 contactos.

Ciudadana cubana de 32 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Ciudadano cubano de 29 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 21 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 29 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 60 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 24 contactos.

Ciudadana cubana de 34 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 32 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 18 años de edad. Reside en el municipio Yaguajay, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 55 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 4 contactos.

Ciudadano cubano de 37 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Paciente crítico

Ciudadano cubano de 64 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos: Fumador. Se encuentra en Terapia Intensiva. Estable hemodinámicamente. Rx de tórax. Lesiones inflamatorias de ambos campos pulmonares más acentuados hacia las bases, infiltrado intersticial bilateral. Reportado de crítico estable.

Paciente grave

Ciudadano cubano de 44 años de edad. Reside en el Municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Epilepsia sin tratamiento. Se encuentra en Terapia Intensiva, Afebril, polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Reportado de grave.