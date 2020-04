COVID-19 en Sancti Spíritus: Declaran zona restringida una de las cuatro áreas en cuarentena de Cabaiguán

Vista aérea de la ciudad de Cabaiguán donde pueden apreciarse las zonas en cuarentena y la restringida.

Aunque a partir del 13 de abril a las seis de la tarde Cabaiguán declaró cuatro áreas de la localidad en cuarentena, hoy martes se decidió por parte del Consejo de Defensa Municipal —y con la aprobación de su homólogo en la provincia— pasar uno de estos lugares a zona restringida.

En comparecencia en la emisora local La voz de Cabaiguán Yariel Hernández García, presidente del Consejo de Defensa Municipal, explicó que en horas de la noche del lunes y en la madrugada de este martes se recibieron 67 resultados de PCR en tiempo real aplicados a casos del territorio que eran contactos de pacientes positivos y solo una prueba fue confirmatoria de la COVID-19.

El presidente de dicho órgano esclareció que dieciocho de esas muestras correspondían a personas que residen en el área conocida como La Filial, una de las zonas declaradas en cuarentena ayer, por lo que hoy martes se decide pasarla a la categoría de restringida, lo que significa que se limita el movimiento de quienes viven en ese lugar, pero sin tanta rigurosidad como en el estado anterior.

“Son dos manzanas que lo que tenemos es que seguir insistiendo en la pesquisa activa de cada una de las viviendas de allí; va a ser limitada la entrada y salida de las personas, pero no tanto como una cuarentena”, dijo Hernández García.

No obstante, la fuente insistió en que hay que seguir cumpliendo con todas las medidas adoptadas en el municipio. “Cabaiguán sí es un riesgo”, reiteró y, por tanto, instó a los pobladores a no salir de las viviendas luego de las siete de la noche, a no trasladarse hacia lugares colindantes —a no ser en casos excepcionales previa autorización— y a cumplir con el aislamiento social indicado.

En Cabaiguán se mantienen tres áreas en cuarentena:

Área 1: Reparto Pelayo Cuervo. Comprende en la Calle C desde Tercera hasta calle Séptima.

Calle D desde Quinta hasta Séptima.

Calle Quinta entre D y Campo.

Calle Cuarta entre D y Campo.

Calle Tercera entre D y Campo.

Calle Nueva entre D y Campo

Calle Segunda entre E y F.

En el área 2, que se halla en el Reparto Canario, se incluyen las siguientes arterias: Calle Punta Llana y Tenerife; Calle Gomera y Tenerife.

Por su parte, el área 3 comienza desde la calle Dionisio Rodríguez; comprende además la Avenida Camilo Cienfuegos desde la esquina Dionisio Rodríguez hasta Horacio González; Horacio González hasta la calle Luis Seijas; y desde Luis Seijas hasta Dionisio Rodríguez.

Hasta este martes en el municipio existían 22 casos confirmados a la COVID-19, de ellos 19 permanecen ingresados en el Hospital Manuel Piti Fajardo, de Villa Clara, y tres han egresado de esa institución.