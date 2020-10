COVID-19 en Sancti Spíritus: Otro día cuesta arriba (+infografía y casos confirmados)

LAS autoridades sanitarias continúan reafirmando a la provincia como la de mayor trasmisión de la enfermedad en Cuba. (Foto: Rosario S. Jacomino/ Escambray)

Por días, la situación epidemiológica de la provincia se complejiza. La confirmación al cierre de la jornada precedente de 16 nuevos casos positivos a la COVID-19 vuelve a colocar a Sancti Spíritus en una posición de ventaja respecto al resto de los territorios del país —hoy superada por Pinar del Río— y, verdaderamente, no es un liderazgo digno de presumir.

Quizás estas últimas jornadas han sido las de mayor despegue si hiciéramos el recuento: 23, 12, 29, 17…, datos que, según las propias autoridades sanitarias, continúan reafirmando a la provincia como la de mayor trasmisión de la enfermedad en Cuba. Y no es un secreto: de seguir este ascenso vertiginoso en días tampoco cambiará tal panorama.

En el terreno provincial el municipio cabecera supera con creces al resto al computar más de la mitad del total de casos que se han confirmado aquí luego del rebrote (hoy se diagnostican 10 personas), aunque las notificaciones de la jornada anterior también vienen a ser una consecuencia de esta causa, en algunos casos donde la fuente de infección ha sido un contacto con un residente en la capital provincial que antes fue diagnosticado.

Al cierre de ayer se notifican cinco pacientes de Cabaiguán y uno de Trinidad, lugares que coinciden con eventos de trasmisión abiertos o controles de focos hoy activos en la provincia.

Y las estadísticas refuerzan también un síntoma típico de la enfermedad: hoy todos son contactos de casos confirmados —aunque en otras jornadas se han notificado personas sin fuente de infección precisada—, la mayoría pertenece al grupo etario de 20-59 años de edad (ayer se incluyeron 12 de los 16 diagnosticados) y se incrementan los pacientes en edad pediátrica con el diagnóstico de dos niños: uno de dos meses y otro de 12 años, ambos del territorio cabecera.

Mas, en riesgo —y no deberíamos olvidarlo ni un segundo— estamos todos. Bastaría recordar que directamente proporcional a la subida de la curva de contagios se pueden incrementar también los eventos de trasmisión local —ya suman cuatro: tres en la cabecera provincial y uno en Trinidad—, los controles de focos —existen nueve: seis en Sancti Spíritus, dos en Cabaiguán y uno en Yaguajay—, los peligros todos.

Lo reconocía el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud: “La situación en la provincia continúa siendo compleja”. Tanto, que la tasa de incidencia de casos confirmados es la más elevada del país: 65 por cada 100 000 habitantes; tanto, que permanecen activos 257 casos de COVID-19.

Y lo único que ha ido en picada es el número de muestras de PCR pendientes a análisis. Según Rivero Abella solo restan 359 estudios: 200 del día de ayer y 159 correspondientes a anoche, estas últimas en Villa Clara. No obstante, si colocáramos en una balanza los exámenes realizados en la jornada anterior y la complejidad epidemiológica en la que vivimos, en mi personalísimo juicio aún no se halla el equilibrio: ayer 593 PCR en tiempo real para un territorio que mantiene más de 1 000 personas internadas en centros de aislamiento, donde se realizan estudios poblacionales, donde la curva no consigue aplanarse definitivamente…

Es cierto, si sumamos todos los estudios que se han realizado luego del rebrote resulta una cifra considerable: 23 286 de las cuales 320 han resultado positivas, para un 1.3 por ciento de positividad; pero en esta carrera cada dato cuenta.

Desbalanceada continúa igualmente la proporción altas-casos confirmados: ayer 12 egresos contra 16 notificaciones.

Con tales guarismos, Sancti Spíritus sigue siendo un punto rojo en el escenario de la COVID-19 en Cuba y por más medidas que se han tomado, hasta ahora, nada parece ponerle frenos. Otro día más y la cuesta la seguimos subiendo.

Casos confirmados

Ciudadano cubano de 54 años de edad. Reside en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.

Ciudadana cubana de 48 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 57 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Ciudadano cubano de 30 años de edad. Reside en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Ciudadano cubano de 53 años de edad. Reside en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 25 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadana cubana de 54 años de edad. Reside en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 12 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 2 meses de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Reside en el municipio Trinidad, provincia Sancti Spíritus. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 59 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 83 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 56 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 55 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 52 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 4 contactos.

Ciudadano cubano de 52 años de edad. Reside en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Paciente en estado grave

Ciudadano cubano de 44 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Epilepsia sin tratamiento. Se encuentra en Terapia Intensiva, con polipnea ligera y tos seca. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax. Empeoramiento de lesiones inflamatorias bilaterales con respecto al día anterior. Reportado de grave.