COVID-19 en Sancti Spíritus: Sin casos confirmados… ¿más cerca de la nueva normalidad? (+infografía)

Aún restan 449 muestras de PCR pendientes a análisis en los laboratorios de Matanzas. (Foto: Yoan Pérez/ Escambray)

Ha sido una carrera larguísima y tensa. No solo por los más de 60 días en los que se han vivido y cerrado seis eventos de trasmisión local, se han activado no pocos controles de foco —aún quedan más de una decena—, se han colgado cintas amarillas, se han aislado muchísimas personas, sino por la bajeza de la COVID-19 de no jugar siempre con todas las cartas.

Y nadie duda de que, al menos aquí, ha puesto pruebas extraordinarias como los picos de 37 o 23 casos en una sola jornada o más de medio centenar de áreas en restricción o una cifra superior a las 900 personas internadas en los centros de aislamiento…, pero desde hace varios días tales estadísticas vienen a ser como marcas vencidas. O la COVID-19 ha bajado la guardia o nosotros la hemos elevado tantísimo, lo cierto es que definitivamente se va apreciando un control de la enfermedad aquí.

Lo delinean las cifras: al cierre de la jornada precedente ninguna de las 135 muestras recibidas resultó positiva a la COVID-19, según informó el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud, por lo que la provincia sigue acumulando 462 personas infectadas por el nuevo coronavirus —que no son pocas—, de las cuales tres son importadas.

Han decrecido desde las personas internadas —que solo son 155 distribuidas de acuerdo con el doctor del siguiente modo: 20 confirmados, 45 sospechosos y 90 contactos— hasta los controles de foco, pero siguen existiendo riesgos.

No solo porque en los laboratorios de Matanzas resten por analizar 449 muestras de exámenes de PCR, sobre todo, porque el cambio de fase en seis de los ocho municipios espirituanos —de lo que se excluyen Cabaiguán y la capital provincial— implica reactivación de la sociedad y, por consiguiente, mayor movilidad de las personas.

Por otro lado, la entrada de viajeros a la provincia es otro de los flancos que abren brechas a posibles contagios, siempre y cuando se incumpla con el requisito del aislamiento domiciliario hasta el resultado del segundo examen de PCR.

Es un hecho: hemos ido bajando la cuesta. La nueva normalidad puede estar a la vuelta de la esquina, como se dice, pero para alcanzarla aún hay que mantener la responsabilidad individual y colectiva, cualquier desliz nos pone de nuevo a ascender la misma loma que hoy vamos bajando.