COVID-19: La vía más efectiva para cortar la propagación es no ocultar información ni esconder los síntomas

El municipio espirituano de Cabaiguán queda en aislamiento social a partir de las 7. 00 de la noche de este martes. (Foto: Alexey Mompeller)

Un llamado a ser transparentes, no ocultar información ni esconder los síntomas hizo hoy en Sancti Spíritus Deivy Pérez Martín, presidenta del Consejo de Defensa Provincial (CDP), en comparencia en la revista informativa de la televisión local, donde se actualizó a la teleaudiencia espirituana sobre las medidas para enfrentar la COVID-19 y los nuevos casos positivos detectados en las últimas horas en el territorio.

Deivy Pérez enfatizó en la importancia de que en la población siga creciendo la percepción del riesgo, lograr que todos los que hayan sido contactos de sospechosos o pacientes positivos declaren con transparencia esa información, “porque es la única manera que tenemos de cerrar las cadenas de contagio”, subrayó.

Cuando no declaramos toda esa información se está propiciando que se enfermen la familia y otras personas, y se hace más difícil garantizar el enfrentamiento, señaló. “Por eso es importante esa transparencia, y decir: yo soy un vínculo, tuve contacto, él me visitó, fui a su casa, tomé café, nosotros nos saludamos, nos abrazamos…, y así poder dar un seguimiento más preciso a esta situación porque es la vía más segura para cortar la trasmisión de la enfermedad”, manifestó la presidenta del CDP.

En otro momento de su intervención, Deivy Pérez, reiteró que en la provincia permanecen activados los ocho Consejos de Defensa Municipales y este martes, precisó, se decidió activar además, los dos Consejos de Defensa de Zonas de la localidad de Cabaiguán, luego de que fueran detectados allí en las últimas horas 9 casos positivos a la COVID-19.

Estas medidas obedecen, reiteró, a poder garantizar y extremar todas las medidas necesarias en aras de prevenir y enfrentar la trasmisión de la enfermedad a partir de nuevos casos que puedan surgir allí, o en otros territorios de la provincia.

La presidenta del CDP reconoció que se ha logrado una sensibilidad en el pueblo y una mayor responsabilidad. “Apreciamos que la mayoría de la población está actuando de manera más consciente, cumpliendo las medidas de protección, de aislamiento, de higiene; pero, también vemos que quedan personas que todavía no actúan en consecuencia con la situación que tenemos, no usan el nasobuco, o lo portan pero no se lo ponen, y personas adultas que se acompañan en la calle de niños menores”, detalló.

Deivy Pérez Martín, Presidenta del Consejo de Defensa provincial, enfatizó en la importancia de que en la población siga creciendo la percepción del riesgo. (Foto: Captura de pantalla)

Asimismo, reconoció como un hecho positivo y responsable que “no hay niños jugando en las calles”, también el ordenamiento y la organización que se ha ido alcanzando en la distribución y venta de alimentos y otros productos necesarios para las familias, actividades, afirmó, que seguiremos atendiendo con prioridad.

De forma particular, Deivy Pérez, dio detalles de las medidas orientadas en la jordana de este martes para el municipio de Cabaiguán, que si bien abarcan a todo ese territorio, tienen su mayor énfasis en el poblado cabecera que reportó hoy nueve casos positivos al nuevo coronavirus.

El llamado, expresó, es ajustar el aislamiento social a partir de las 7. 00 de la noche, de manera que nadie transite por las calles y limitar el traslado a otros lugares o el acceso al pueblo solo a casos justificados. También Deivy Pérez hizo alusión a las medidas para reducir el número de personas laborando en las entidades y la realización de una pesquisa intensiva en la localidad.

En la revista informativa de Centrovisión, que cada tarde da seguimiento a la situación de la COVID-19 en Sancti Spíritus, participó, además, el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de salud, quien informó que, aún cuando no fueron incluidos en el parte oficial del país emitido en la mañana de hoy —cierra a las 12 de la noche del día seis—, y como el laboratorio de Villa Clara procesa muestras las 24 horas, en el territorio espirituano se confirmaron en horas de la madrugada 10 nuevos casos positivos a la enfermedad, nueve de ellos en Cabaiguán y el otro en el municipio de Taguasco, lo que eleva la cifra de contagiados en la provincia a 28.

“Tenemos que trabajar la epidemia en tiempo real, por eso no podemos perder tiempo y desde que recibimos el resultado de los 10 casos positivos de inmediato procedimos a aplicar medidas más especificas en Cabaiguán y comenzamos a informar; pero ninguna de las medidas es poner en cuarentena ese municipio, lo que buscamos llamar a la conciencia de los pobladores y que no se viole lo establecido”, destacó Rivero Abella.

Reiteró la importancia de que nadie esconda síntomas por el peligro que entraña la enfermedad para la familia y el pueblo. “Hoy la vía que tenemos para lograr cortar la propagación es aislar los pacientes; el llamado que le hacemos al pueblo es que los que han viajado, los que han estado en contacto con esos que han viajado, no pueden ocultar síntomas, porque eso nos pone en una situación muy difícil a la salud publica y al territorio de forma general”, expresó.

“No estamos tranquilos, pero si algo nos permite realizar análisis, es que todos estos casos estaban en centros de aislamiento y centros de sospechosos”, aclaró Rivero Abella, y añadió: “ahora estamos trabajando con los contactos que no estaban aislados, tenemos en la provincia 518 capacidades en los centros de aislamientos, de manera que por capacidades no nos quede nadie fuera”, subrayó.

Rivero Abella, informó también que a partir de este miércoles los centros de cuarentena comenzarán a liberar a los viajeros que allí han cubierto el ciclo indicado para el aislamiento, proceso para lo cual se garantiza el traslado seguro hasta las casas. “Ahora tienen que permanecer 15 días de aislamiento en sus casas y pedimos a la población que no se acuda a recibimientos ni se acuda a otros contactos directos para cortar bien las cadenas de contagio”.

En la revista informativa de Centrovisión, que cada tarde da seguimiento a la situación de la COVID-19 en Sancti Spíritus, participó, además, el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de salud. (Foto: Captura de pantalla)

En la parte final de la revista informativa de la televisión local, la presidenta del CDP reiteró el llamado a los espirituanos de seguir ajustando las medidas en aras de trabajar y actuar de manera más consciente, más responsable y evitar, insistió, “el contacto innecesario con otras personas, la movilidad de un lugar a otro y lograr que todas las medidas que se adopten se cumplan con efectividad, que nos lleve a eliminar la transmisión de la enfermedad”, expresó.

Por último, Deivy Pérez destacó que en medio del enfrentamiento a la enfermedad la provincia sigue enfrascada en tareas vitales para la economía como la producción de alimentos y el cumplimiento de la zafra azucarera. “Aprovechamos para reconocer el esfuerzo de todos los espirituanos que de una forma o otra trabajan en la prevención y el enfrentamiento del nuevo coronavirus, también a nuestro pueblo; si nos unimos, fortalecemos la percepción del riesgo y nos mantenemos aislados, pero con la sensibilidad que podemos eliminar la trasmisión, alcanzaremos una nueva victoria”, subrayó.