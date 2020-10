COVID-19: Sancti Spíritus continúa empinando la curva (+infografías, video y casos confirmados)

Las medidas higiénico-sanitarias precisan cumplirse con rigurosidad en cada lugar. (Foto: José Luis Camellón)

Como un cachumbambé, pero con la única diferencia de que, por lo general, casi siempre estamos arriba. Así, en ese vaivén anda la curva de contagios de la provincia, la cual hoy ha vuelto a elevarse con el reporte de 16 nuevos casos positivos a la COVID-19, la cifra más alta de la jornada en el país.

Por las nubes está el municipio cabecera —donde se confirman 11 nuevos casos, lo que da un acumulado de 230 espirituanos contagiados allí luego del rebrote—, mientras Cabaiguán también tiende a empinarse al diagnosticar cuatro infectados más y sumar, entonces, 16.

Por su parte, Fomento, que hasta hace pocos días era la excepción dentro de la regla de la COVID-19 en la provincia, ha reportado otra persona, por lo que ya se registran dos fomentenses contagiados después del 8 de septiembre.

Y lo más preocupante también es que de los 16 casos confirmados al cierre de ayer en dos se investiga la fuente de infección —según se reseña en el parte del Ministerio de Salud Pública—: un joven de 20 años de edad, residente en Cabaiguán, y otra ciudadana de 36 años de edad, que vive en Sancti Spíritus.

Como mismo inquieta que se sigan enfermando pacientes en edad pediátrica —hoy un adolescente de 14 años— y adultos mayores —cuatro en la jornada, de ellos dos de 90 años y uno de 83 años—, lo cual viene a ser la consecuencia de una misma causa: los más jóvenes, por desgracia, están llevando la COVID-19, y todos los riesgos que ello implica, hasta la misma casa.

Y lo evidencian los reportes de gravedad que no vienen a pesar únicamente en la familia. Al cierre de la jornada anterior se mantiene reportada en estado crítico estable —de acuerdo con el parte del MINSAP— la ciudadana espirituana de 86 años de edad y en estado grave el espirituano de 44 años y el trinitario de 78 años de edad.

Como se ha reiterado y se ha padecido: la COVID-19 no es un catarro común y los ancianos, como en otras enfermedades, son los más vulnerables.

En su comparecencia habitual en Radio Sancti Spíritus el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud, informaba que había aumentado el número de exámenes de PCR estudiados —ayer se recibieron 934—, aunque restan por analizarse en los laboratorios de referencia más de un millar.

Pero lo alarmante no resulta tan solo el número de las pruebas de más o de menos que diariamente se procesen —pese a que influye y determina, como se sabe—; sino los síntomas que siguen complicando muchísimo el tan complejo panorama que tenemos.

Lo reconocía Rivero Abella al referirse a por qué se ha tornado tan difícil controlar la situación, sobre todo en la capital provincial: “La virulencia de este virus es mayor que la que tuvimos al inicio de la enfermedad. También, las medidas, tanto por parte de la población como de los centros de trabajo y de los centros de salud, se han violado y siempre que hay violaciones pues el virus no espera y ataca y es por eso la gran cantidad de enfermos que tenemos hoy.

“Lo otro tiene que ver con que muchas personas con síntomas y ante un caso sospechoso que no está confirmado se niegan al ingreso u ocultan síntomas o permanecen en sus casas y no salen hasta que no hay un caso positivo y ese tiempo que permanecen están trasmitiendo y entonces enferman a un mayor número de personas”.

La inconciencia, al parecer, también sigue tendiendo a in crescendo. Bastaría para contenerla y tomar de una vez juicio recordar que el municipio cabecera, por ejemplo, reúne 11 de los controles de focos activos en la provincia y tres de los cuatro eventos de trasmisión local abiertos. Como si fuera poco, en los últimos 15 días supera con creces la tasa de incidencia de casos confirmados de la provincia con 87. 6 por cada 100 000 habitantes contra 34 por cada 100 000 habitantes que, en ese lapso, es la cifra provincial, la cual de por sí ya es una de las más altas del país.

Y en el municipio cabecera también se encuentran los sucesos más activos hoy en la generación de casos, como lo son los controles de focos de Comunicaciones, el del Centro porcionador de alimentos y los eventos del área Sur y el de la Norte, a los cuales corresponden las personas confirmadas hoy.

Por suerte, contrariamente, otros hechos de este tipo no reportan casos desde hace varios días como el control de foco de Los Olivos —sin reportes desde el pasado 2 de octubre— y el evento de la Agencia de Taxis Cuba, sin generar casos en una semana. Tal estabilidad de estos y otros, según el directivo, llevará al cierre de unos cuantos en breve. “Y así comenzar en las próximas semanas con una meseta en lo que tiene que ver con el número de casos”, apuntaba Rivero Abella.

Ojalá y que este cachumbambé, definitivamente entonces, empiece a estar en equilibrio.

Detalles de los casos confirmados en Sancti Spíritus

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia: 26 contactos.

Ciudadano cubano de 90 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia: 6 contactos.

Ciudadano cubano de 75 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia: 10 contactos.

Ciudadano cubano de 56 años de edad. Reside en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia: 25 contactos.

Ciudadano cubano de 49 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia: 13 contactos.

Ciudadano cubano de 36 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia: 10 contactos.

Ciudadana cubana de 90 años de edad. Reside en el municipio Fomento, provincia Sancti Spíritus. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia: 24 contactos.

Ciudadano cubano de 49 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia: 12 contactos.

Ciudadano cubano de 20 años de edad. Reside en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia: 19 contactos.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia: 10 contactos.

Ciudadano cubano de 14 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia: 17 contactos.

Ciudadano cubano de 83 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia: 7 contactos.

Ciudadana cubana de 31 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia: 5 contactos.

Ciudadana cubana de 36 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia: 11 contactos.

Ciudadana cubana de 49 años de edad. Reside en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia: 7 contactos.

Ciudadana cubana de 24 años de edad. Reside en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia: 16 contactos.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadana cubana de 86 años de edad. Reside en el municipio Sancti Spíritus provincia del mismo nombre. Antecedentes de Cardiopatía Isquémica, Epilepsia y Demencia Senil. Se encuentra en Terapia Intensiva en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Ecocardiograma. Fracción de eyección de ventrículo izquierdo disminuida, mala contractilidad global y dilatación de cavidades cardiacas Gasometría con alcalosis metabólica ligera. Rx de tórax. Sin cambios. Infiltrado intersticial bilateral. Reportada de crítica estable.

Pacientes en estado grave: