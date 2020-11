COVID-19: Sancti Spíritus suma tres nuevos casos (+infografía y relación de pacientes)

La cabecera provincial ya suma 292 contagiados luego del rebrote de la enfermedad. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Sin dudas, es un vaivén. En ese oleaje tormentoso que ha solido acompañarnos desde el pasado 8 de septiembre cuando reapareciera en esta orilla la COVID-19, los casos van y vienen con la misma ondulación, acaso, de las olas.

Pero en el mar del SARS-CoV-2 hemos tenido tiempos peores, días en los que prácticamente no dábamos pie para decirlo metafóricamente. La marea, al parecer, al menos en esta semana en la provincia ha ido bajando su nivel: al cierre de la jornada de ayer —de acuerdo con la conferencia ofrecida por el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública— se confirman tres casos de la provincia, de los cuales dos pertenecen a la capital provincial y uno a Jatibonico.

Al menos, en el municipio cabecera las aguas han tardado en serenarse, pues con los dos ciudadanos de hoy ya suma 292 contagiados; la cifra más alta de todo el panorama provincial donde ya se acumulan 459 espirituanos diagnosticados luego del rebrote de la enfermedad.

Para Jatibonico, en cambio, es una marejada porque desde hacía varias semanas no se reportaban casos allí y con el notificado al cierre de la jornada precedente ya suman 15 jatiboniquenses infectados por el nuevo coronavirus. Y lo más preocupante del joven de 17 años que, según reza en el parte oficial del Minsap se confirma hoy, es que no tiene fuente de infección precisada y mantiene en vigilancia a 18 contactos.

Mas, en este océano a ratos se respira cierta calma. Con una tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días de 15, 67 por cada 100 000 habitantes —la tercera del país—, con el cierre de todos sus eventos y la discreta disminución de los controles de foco (aunque suman 13: 8 en Sancti Spíritus, cuatro en Cabaiguán y uno en Trinidad), el doctor Durán ha dicho: “Es una provincia que va al control de la enfermedad”.

Y ni tales augurios, bienaventurados claro está, pueden volver a oscilar la confianza, porque ya hemos nadado en este océano de la COVID-19 y sabemos que, cualquier descuido, nos vuelve a lanzar a lo más profundo, a punto de ahogarnos.

Para ir saliendo de a poco a flote, en la provincia se han ido aplicando los mismos protocolos del resto del país, pero en esta fase de trasmisión autóctona limitada en la que nos mantenemos se han arreciado al extremo: incremento de la pesquisa poblacional en busca de posibles contagios en la comunidad (al cierre de ayer, por ejemplo, se detectaron según informaba el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud, 30 Infecciones Respiratorias Agudas que fueron remitidas a las consultas pertinentes), realización de estudios poblacionales como los llevados a cabo en la cabecera provincial, aislamiento hasta del último contacto —hoy permanecen en los centros habilitados en la provincia 409 personas ingresadas, de ellas 33 positivos al nuevo coronavirus, 89 sospechosos de padecer la enfermedad y 295 contactos—.

Las cifras han ido decreciendo, desde los hospitalizados hasta los exámenes de PCR pendientes —decía el doctor que ayer se recibieron 414 muestras y restan por analizar 219—, pero inversamente proporcional a ellas debería comportarse ahora, más que siempre, la percepción de riesgo.

Los reportes de casos, ya hemos ido aprendiendo, van y vienen; mas, la responsabilidad no debiera oscilar de igual modo. Que la marea baje hoy no quiere decir que el mar de la COVID-19 no siga siendo tan inmenso e insondable. Y por ahora, con sumo cuidado, debemos seguir remando.

Casos confirmados