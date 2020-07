Embajador critica cobertura mediática sobre Cuba en EE.UU.

José Ramón Cabañas, embajador de Cuba en Estados Unidos. (Foto: PL)

El embajador de Cuba en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, criticó este 6 de julio la cobertura noticiosa que realizan los medios norteamericanos de prensa sobre la isla caribeña.

Parece que los medios corporativos en Estados Unidos solo encuentran noticias sobre Cuba en estos días si tienen acceso a declaraciones oficiales (horribles) del Departamento de Estado o ‘fugas’ oficiales programadas, escribió el diplomático en Twitter.



Cabañas consideró ese tipo de cobertura sobre la mayor de las Antillas ‘una lástima’, porque entonces no habrá informaciones en la prensa estadounidense sobre ‘la exitosa historia de Cuba’ en la lucha contra la pandemia de la Covid-19.



El pronunciamiento del embajador cubano tiene lugar cuando la administración del presidente norteamericano, Donald Trump, recrudece el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra la nación caribeña hace casi 60 años, e incrementa los ataques contra las misiones médicas cubanas en el exterior.



Brigadas de profesionales de la salud de la isla, pertenecientes al Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias, han viajado a más de 30 naciones del mundo para participar en el enfrentamiento a la pandemia.



Asimismo, una campaña internacional que cuenta con el apoyo de más de un centenar de organizaciones y numerosas personalidades llama a que esos doctores sean galardonados con el Premio Nobel de la Paz.



Sin embargo, los éxitos y las contribuciones de los profesionales cubanos en el exterior y dentro de la propia nación antillana, donde se logró contener la pandemia y el país avanza por las fases uno y dos de la etapa recuperativa, están casi completamente ausentes de los grandes medios norteamericanos.



Muchas de las informaciones difundidas en Estados Unidos se centran en las declaraciones del Departamento de Estado que acusan a Cuba de presunta trata de personas en esas misiones médicas, las cuales cuentan con el reconocimiento de los territorios donde brindan servicios y de organizaciones internacionales.



A finales de abril pasado, Cabañas calificó de insulto las calumniosas afirmaciones sobre la cooperación médica de la isla publicadas por el diario The Washington Post.



En una carta enviada al consejo editorial del periódico, la cual de forma deliberada ignoraron, el diplomático apuntó que el periódico buscaba ‘denigrar la encomiable labor que realizan y han realizado voluntariamente a lo largo de todo este tiempo cientos de miles de profesionales y técnicos de la salud cubanos en varios países’.



Solo recientemente, a finales de junio, ese mismo diario reconoció que Cuba dio una respuesta eficiente a la Covid-19 y en un artículo, que no estuvo exento de sus matices habituales sobre la isla, destacó las medidas tomadas en la nación antillana para prevenir y contener la propagación del coronavirus SARS-CoV-2.