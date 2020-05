Cuando la tranquilidad fue trastocada en la comunidad Alberto Delgado (+fotos)

Afectaciones de paredes y cubiertas ocasionó en la comunidad Alberto Delgado el fenómeno meteorológico. (Foto: Ana Martha Panadés)

Al filo de las 4 y 30 de la madrugada los granizos sobre el techo despertaron a Yaquelín Hernández, vecina de La Cría, en la comunidad Alberto Delgado, del Consejo Popular San Pedro en el municipio de Trinidad.

“Todo fue muy rápido; cuando me di cuenta los “fibros” ya estaban volando; me pegué a la otra pared y de pronto siento que algo me cayó encima; por suerte fueron solo unos golpes. Entonces, llamé a mi vecino porque estaba sola en la casa y en medio de los relámpagos vi que faltaba toda esa pared y el techo”.

Árboles y postes de electricidad afectados por la tormenta local severa en la comunidad Alberto Delgado. (Foto: Ana Martha Panadés)

La tranquilidad de este asentamiento fue trastocada en la madrugada de este lunes a causa de la tormenta local severa que de acuerdo con reportes del Grupo de Pronóstico del Centro Meteorológico Provincial afectó varias zonas de la provincia de Sancti Spíritus y estuvo acompañada de fuertes descargas eléctricas, vientos fuertes en rachas, lluvia intensa de corta duración y caída de granizos”.

Cerca de 100 hectáreas de plátano anegadas por la crecida de los ríos Caracusey y Agabama. (Foto: Ana Martha Panadés)

Bien temprano en la mañana el Consejo de Defensa Municipal y las diferentes comisiones de trabajo evaluaban las afectaciones junto a la presidenta de la zona de defensa de la localidad y del c Consejo Popular, Eunice Jiménez Díaz.

“Los daños se concentran en la comunidad y en el caserío La Cría, donde se constataron 13 viviendas con derrumbes de paredes y cubiertas, así como afectaciones en la carpintería de los inmuebles y filtraciones en la totalidad de los edificios.

“Esta comunidad —explica Eunice, una destacada dirigente y con sobrado prestigio en el poblado— fue construida en la década de los años 70 y desde entonces no ha recibido ningún tipo de reparación y mantenimiento, por lo que ya acumulaba problemas con la impermeabilización de los 6 edificios y otros daños estructurales; su rehabilitación integral está prevista para este año”.

Después del susto los vecinos se sumaron de inmediato a la poda de árboles y limpieza de los escombros; y de ello da fe Antonio González, delegado de la circunscripción 84 de la comunidad Alberto Delgado, donde se activó rápidamente el Consejo de Defensa de Zona, y se organizó la ayuda para la más damnificada en cuanto a alimentación, a cargo del restaurante de San Pedro, en tanto sus vecinos decidieron cooperar con otros recursos necesarios”.

Plantaciones de frutaboma bajo las aguas del río Agabama. (Foto: Ana Martha Panadés)

Las intensas lluvias de las últimas horas provocaron también la crecida de los ríos Agabama y Caracusey que se fueron de sus cauces y anegaron las plantaciones de maíz, calabaza, frutabomba, boniato y plátano pertenecientes a la granja Valle de los Ingenios y a las cooperativas de créditos y servicios Ismael Valdivia y Romelio Cornelio, con buena parte de sus tierras en las márgenes de estos ríos.