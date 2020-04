Cuba ante la COVID-19: Priman la severidad y el rigor en los más de 100 juicios celebrados

El mayor porcentaje de esos procesos penales fue seguido por el delito de propagación de epidemias. (Foto: Twitter @RubenRemigioCU)

Con total respeto a las garantías de los ciudadanos, refrendadas por la Constitución de la República, se han celebrado en Cuba más de un centenar de juicios asociados a delitos acaecidos durante el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, cuya cifra de contagiados crece diariamente en el país.

Así lo informó en el programa televisivo Mesa Redonda de este jueves la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, quien refirió que el mayor porcentaje de esos procesos penales fue seguido por el delito de propagación de epidemias.

Peña Ojeda señaló, además, que han sido juzgadas 114 personas, y el 71 por ciento de ellas recibió sanciones privativas de libertad; por supuesto, aclaró, la condena impuesta consideró la conducta precedente de los ciudadanos, las características de los delitos y las maneras en que estos acontecieron.

Al propio tiempo, se han impuesto multas y el decomiso de bienes vinculados con la comisión de los hechos delictivos, agregó la Fiscal General de la República.

La Fiscalía General de la República hace cumplir las disposiciones ante la Covid-19, aseguró la titular de esa institución Yamila Peña. (Foto: PL)

Yamila Peña Ojeda indicó que se ha actuado con apego al respeto de las garantías de los ciudadanos, lo cual no excluye la severidad que tiene que primar, más aún en las circunstancias actuales.

También, instó a las administraciones a incrementar el control de los recursos económicos, que estos tengan el destino previsto, en un contexto, signado por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

La Fiscal General aludió, igualmente, a acciones de control impulsadas por ese órgano en varias provincias, con particular énfasis en La Habana, como, por ejemplo, las realizadas en mercados agropecuarios, donde se han detectado violaciones relacionadas con el irrespeto de medidas higiénico-sanitarias, la protección al consumidor y con la presencia en almacenes de productos que debían estar a la venta a la población.

Al intervenir en la Mesa Redonda, Peña Ojeda expuso que la Fiscalía ha atendido más de 7 000 personas desde el 24 de marzo hasta la fecha por las diferentes vías instituidas por el órgano, referidas, básicamente, a la situación concreta actual y a los procesos penales en tramitación.

Asimismo, enfatizó que las medidas implementadas por el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno, en general, han sido argumentadas y explicadas, y están dirigidas a preservar el bien más preciado: la vida humana.

La Fiscal General señaló que en estos momentos tan difíciles no es posible que no se mantenga la decencia, no es posible que se permita la desidia, no es posible que una minoría de personas menosprecie lo más sagrado que tiene el pueblo cubano, la unidad en torno al Partido, a la Revolución y a sus máximos dirigentes.