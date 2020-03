Cuba anuncia equipo de béisbol que buscará un boleto olímpico

El equipo cubano al Preolímpico ya está listo. (Foto: Boris Luis Cabrera/Cubadebate)

Hace apenas unos minutos fue dada a conocer a la prensa especializada en el salón Adolfo Luque del estadio Latinoamericano, la nómina final del equipo nacional que nos representará en el torneo preolímpico, previsto para realizarse a fines de este mes de marzo en la ciudad norteamericana de Arizona.

El equipo de 26 jugadores quedó repartido en 3 receptores, 7 jugadores de cuadro, 4 jardineros y 12 lanzadores con una renovación cerca del 20% con respecto al que asistió al torneo Premier 12, primera oportunidad que tuvieron los antillanos de lograr su pase a los Juegos Olímpicos.

En esta ocasión, como se ha venido explicando a los aficionados, la única manera de lograr el pase directo a la cita de los cinco aros es terminar en la primera posición en dicha competición y solo ocupando los puestos dos o tres, existiría una última posibilidad en un evento de repechaje, a celebrarse en el mes de junio en China Taipéi.

La escuadra antillana, saldrá en pocos días hacia tierras mexicanas para realizar una serie de topes preparatorios con equipos profesionales de ese país antes de arribar a tierras estadounidenses a pugnar por el boleto olímpico.

En la conferencia de prensa se explicó que el camagüeyano Leslie Anderson no pudo hacer el grado por resentirse una vieja molestia en su espalda y el matancero Ariel Martínez, aunque su recuperación es satisfactoria, no se encuentra a plenitud producto de la lesión ocurrida en los play off finales de la temporada.

La polémica estará centrada en la exclusión del capitalino Yhosvani Peñalver, quien se ha mantenido todo el año, incluyendo los topes preparatorios, con un buen rendimiento, muy por encima de otros que quedaron en el listado final que ofreció la Comisión Nacional, y la ausencia de Freddy Asiel Álvarez, lanzador habitual de los últimos equipos Cuba.

Equipo Cuba

Receptores: Frank Camilo Morejón, Yosvany Alarcón, Yendry Téllez.

Jugadores de cuadro: Yordanis Samón, Bárbaro Erisbel Arruebarruena, Raúl González, César Prieto, Yurisbel Gracial, Dayán García, Alexander Ayala.

Jardineros: Yoelkis Guibert, Roel Santos, Frederich Cepeda Cruz, Alfredo Despaigne.

Lanzadores: Carlos Juan Viera, Yosimar Cousin, Yariel Rodríguez, Frank Luis Medina, Yoennis Yera, Lázaro Blanco, Yudiel Rodríguez, Liván Moinelo, Raidel Martínez, Andy Rodríguez, Yamichel Pérez, Brian Chi Montoya.

Colectivo técnico: Miguel Borroto, José Eumelio Hernández, Pedro Luis Lazo Iglesias, Raciel Sánchez, Alexander Ramos, Armando Ferrer y Ricardo Eidmendiz.