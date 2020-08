Cuba reportó al cierre de este domingo 59 nuevos casos con COVID-19

La Habana establecerá a partir de este primero de septiembre nuevas restricciones de movimiento de personas y transporte y mayor vigilancia. (Foto: ACN)

En una ofensiva permanente contra la Covid-19, Cuba reportó hoy 59 nuevos casos diagnosticados con la enfermedad, los que suman ya cuatro mil 32, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

De un total de cinco mil 438 estudios realizados la víspera, 59 resultaron positivos al virus SARS-Cov-2, investigaciones que en la isla caribeña ya ascienden a 398 mil 223, explicó el doctor Francisco Durán, director de Epidemiología del Minsap, en conferencia de prensa para actualizar la situación en relación con la enfermedad, causada por el SARS-Cov2.



Los casos confirmados todos son cubanos (25 mujeres y 34 hombres), de los cuales 35 fueron asintomáticos, y precisó que no se reportan decesos, los que se mantienen en 94, además ocho pacientes están en estado crítico y 14 graves.



No registrar muertes ratifica la eficacia de los protocolos y conductas aplicadas en la atención a los pacientes, la validez de las medidas adoptadas y del esfuerzo de especialistas y científicos en la atención y tratamiento de los enfermos con la Covid-19.



Para vigilancia clínico-epidemiológica están ingresadas mil 141 personas, otras 548 son sospechosas y 558 están activas con la enfermedad, de ellas 536 con una evolución clínica estable, explicó Durán.



Desde que se dio a conocer el primer caso el 11 de marzo pasado, Cuba trabaja de manera ardua para frenar la propagación de esta enfermedad, ahora con una situación compleja en las provincias de La Habana, Artemisa, Pinar del Río y Matanzas por la elevada tasa de incidencia de casos por la aparición de focos y eventos.



Entre los 59 confirmados en la última jornada se encuentran cuatro menores de 18 años (edad pediátrica), y es significativo el número de positivos en el grupo de edades jóvenes, 30 de los 59 reportados hoy.



Hasta la fecha se contabilizan tres mil 378 recuperados, al sumarse la víspera 51 altas médicas.



Durán insistió en la necesidad de reforzar todas las acciones para no incrementar el número de personas positivas, así como no descuidar las medidas de control, el aislamiento social y la protección higiénico-sanitaria, en especial cuando la capital del país establecerá a partir de mañana nuevas restricciones de movimiento de personas y transporte y mayor vigilancia.