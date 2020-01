Cuba condena bombardeo de EE.UU. en Irak

El canciller cubano consideró que esta acción representa una grave escalada en la región de Medio Oriente. (Foto: PL)

Cuba condenó el ataque de Estados Unidos contra el aeropuerto de la capital iraquí, con saldo de víctimas mortales y que fue ordenado por el presidente Donald Trump.

Condenamos enérgicamente bombardeo de #EEUU vs aeropuerto de Bagdad y uso de misiles para asesinato selectivo, suscribió en su cuenta de Twitter el canciller cubano, Bruno Rogríguez Parrilla.

Esta acción representa una grave escalada en la región de Medio Oriente donde puede estallar conflicto con incalculables consecuencias para la paz y seguridad internacional, subrayó el titular de Relaciones Exteriores.

El Pentágono confirmó que el ataque perseguía aniquilar al general iraní Qasem Soleimani, de gran prestigio en países de la región por comandar acciones contra grupos terroristas como el llamado Estado Islámico.

Su asesinato provocó fuerte rechazo en los gobiernos de Irak e Irán y protestas multitudinarias, sobre todo en Teherán.

Diversos actores políticos coinciden que Trump puede provocar una escalada de la violencia en la región, ya de por si volátil por la intervención militar de Estados Unidos.

Llaman en EE.UU. a retirar tropas de Iraq y evitar guerra con Irán

Varias organizaciones de Estados Unidos llaman a realizar este sábado un Día Nacional de Acción para demandar la salida de las tropas norteamericanas de Iraq y rechazar una nueva guerra en el Medio Oriente.

Agrupaciones como ANSWER Coalition, Code Pink, Popular Resistance, Veterans for Peace, World Beyond War, Voices for Creative Non-Violence, American-Iranian Friendship Committee, Black Alliance For Peace y United AntiWar Coalition lanzaron la convocatoria a realizar movilizaciones en diferentes ciudades del país.

La administración Trump y el Pentágono se han movido para comenzar una guerra con Irán, al asesinar a Qasem Soleimani, el principal líder militar de ese país, señaló ANSWER en un comunicado difundido este jueves.

Si Irán asesinara abiertamente a un alto general estadounidense y se jactara de ello, no hay duda de que Estados Unidos iniciaría una guerra a gran escala. Trump y el Pentágono han actuado ilegalmente, en violación de la Constitución, la Ley de Poderes de Guerra y el derecho internacional, añadió la coalición.

De acuerdo con el grupo, el asesinato selectivo de un líder central de Irán está diseñado para iniciar una nueva guerra, y a menos que el pueblo de Estados Unidos se levante y la detenga, ‘envolverá a toda la región y podría convertirse rápidamente en un conflicto global de alcance impredecible’.

A decir de ANSWER, aunque el Pentágono sostuvo que el objetivo de la acción fue ‘disuadir futuros planes de ataque iraníes’, el propósito realmente es todo lo contrario, porque ‘quieren una guerra con Irán, un país de más de 80 millones de personas. Trump también lo quiere porque cree que garantizará su reelección en 2020’.

Para todos los que creen en la paz, para todos los que se oponen a otra guerra catastrófica, ahora es el momento de actuar. El sábado 4 de enero en ciudades de todo el país habrá protestas contra una nueva guerra en el Medio Oriente y se pedirá la retirada de todas las tropas y bases estadounidenses en la región, añadió el texto.

La agrupación adelantó que habrá manifestaciones en ciudades como Washington D.C., Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Seattle, Minneapolis, Atlanta, Pittsburgh, Denver, Boston, Austin y Filadelfia.

Por su parte, Code Pink manifestó en su página digital que más de un millón de iraquíes han muerto durante los últimos 28 años como consecuencia de la ocupación estadounidense, los bombardeos y las sanciones.

Además, señaló que decenas de miles de soldados estadounidenses fueron asesinados o sufrieron heridas que les cambiaron la vida, y el gobierno norteamericano ha gastado más de tres billones (millones de millones) de dólares en la ocupación y los bombardeos en curso en ese país rico en petróleo.

‘En lugar de sacar a Estados Unidos de esta guerra interminable, Trump está acumulando fuerzas estadounidenses en la región y amenazando con una guerra con Irán’, advirtió el grupo.