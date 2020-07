Cuba no dejará de denunciar el bloqueo de EE.UU. en todos los escenarios posibles

Anayansi Rodríguez Camejo, Viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, informó a la prensa sobre el cambio de fecha. (Foto: PL)

La vicecanciller de Cuba Anayansi Rodríguez anunció este 29 de julio el aplazamiento hasta mayo de 2021 de la presentación en la Organización de Naciones Unidas (ONU) del proyecto de resolución contra la hostilidad de Estados Unidos.

Se decidió transferir la consideración del proyecto de resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, de la fecha tradicional (de finales de octubre a principios de noviembre) a la reanudación del propio 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, dijo Rodríguez en una declaración leída a los periodistas.



Esta decisión responde, únicamente, a las consecuencias epidemiológicas generadas por la pandemia de la Covid-19 y su impacto directo y práctico en los trabajos de la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.



Aclaró que Cuba no dejará de denunciar al bloqueo en todos los escenarios posibles mientras persista esa política contra la isla.



Lejos de levantarse como reclama la comunidad internacional, se ha recrudecido incluso en estos tiempos de pandemia, denunció la viceministra de Relaciones Exteriores.



‘Por vigésima novena ocasión consecutiva, Cuba presentará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas su proyecto de resolución contra el bloqueo, para lo que confiamos en el sostenido y abrumador apoyo de la comunidad internacional’, subrayó. En la comparecencia ante los periodistas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Rodríguez dijo que la compleja situación epidemiológica a nivel global, y en Estados Unidos en particular, conllevará a cambios en el normal desarrollo de los trabajos de la sesión de la Asamblea General, en septiembre próximo.



Ello repercutirá, continuó, en el debate y votación de la resolución que presenta la nación caribeña ante el plenario, en el que año tras año (desde 1992) ha contado con el apoyo internacional.



No puede predecirse todavía cuál será la situación sanitaria en el país norteño para el otoño (fecha tradicional de la presentación de la resolución), e incluso los pronósticos indican que habrá un repunte de la enfermedad, significó la viceministra en el encuentro, que no contó con ronda de preguntas y respuestas.