Cuba reporta 40 nuevos casos de COVID-19 y 31 altas médicas

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) reportó este 24 de septiembre 40 nuevos casos con la Covid-19, 31 personas de alta médica en las últimas 24 horas y ningún fallecido.

La mayor de las Antillas llega así a cinco mil 310 confirmados con el SARS-CoV-2 desde el pasado 11 de marzo y un total de 118 decesos.



Además, con las 31 nuevas altas reportadas esta jornada, la isla acumula cuatro mil 613 pacientes recuperados, que representan el 86, 9 por ciento del total de contagiados.



En conferencia de prensa para actualizar la situación sobre la Covid-19 en el país, el jefe de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, señaló que, para detectar los nuevos casos, hasta la medianoche de ayer, en los laboratorios de biología molecular estudiaron siete mil 625 muestras.



En todo el territorio nacional ya se procesaron 569 mil 371 PCR en tiempo real.



Informó que los 40 nuevos confirmados son cubanos, de ellos, 39 autóctonos y uno importado.



Por otro lado, Durán detalló que 37 personas eran contacto de casos reportados anteriormente y en dos no se pudo precisar la fuente de infección.



Asimismo, dijo que 20 personas estaban asintomáticas al momento de aplicarles el PCR en tiempo real, y la cifra de contagiados en esta condición se eleva a tres mil 182, lo cual representa el 60 por ciento de los detectados hasta la fecha.



Hasta este miércoles están ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica ocho mil 547 pacientes: en vigilancia seis mil 738, sospechosos mil 232 y confirmados 577.



Con evolución clínica estable se mantienen 570, mientras otros dos permanecen en estado crítico y cinco graves, añadió.



Al referirse nuevamente a la tasa de incidencia por 100 mil habitantes en los últimos 15 días, el epidemiólogo señaló que las provincias con las cifras más altas son Ciego de Ávila con 57,66 y La Habana con 19,67.



Resaltó que, con el esfuerzo de la población y todas las labores de las autoridades gubernamentales y sanitarias, dicha situación puede revertirse.



‘Podemos resolver ese contexto actual, pues hasta hoy seis provincias y el municipio especial Isla de la Juventud no reportan casos desde hace más de 15 días y algunos territorios no han tenido nuevos contagiados en meses’, recalcó.



Ante una pregunta de la población sobre si el SARS-CoV-2 había sufrido alguna mutación que influya en su propagación rápida o efectos más letales evidenciados en los últimos días en Cuba y el mundo, Durán especificó que no hay hallazgo científico de esa hipótesis.



‘Que durante el rebrote las cifras hayan aumentado no significa que este virus sufra modificaciones en cuanto a ser más fuerte y con mayor letalidad’, indicó.



Sin embargo, acotó el especialista, no podemos olvidar que en la medida en la que aumenta el número de casos, habrá mayor complejidad.



‘A ello se suman la edad, las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, los padecimientos cardiacos, entre otros, y eso aumenta el riesgo’, concluyó.