Cuba reporta 48 nuevos casos de COVID-19 diseminados en 35 municipios del país

En La Habana hay 13 municipios con casos positivos a la COVID-19 de acuerdo con las estadísticas de las últimas 24 horas. (Foto: EFE)

Cuba registró 48 nuevos casos con la Covid-19, los que suman hasta la fecha tres mil 364, como resultado de cuatro mil 350 muestras analizadas, informaron autoridades sanitarias.

El doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, dijo que el país acumula 332 mil 39 pruebas PCR realizadas en los laboratorios de biología molecular, en tanto no se reportó ningún fallecido en la última jornada, los cuales ascienden a 88.



Durán reiteró que es preocupante la aparición de nuevos brotes, en especial en La Habana con una gran dispersión de casos confirmados en casi todos sus municipios.



Asimismo, en Artemisa y Villa Clara, que no muestran un escenario favorable por la incidencia de diagnosticados por cada 100 mil habitantes.



El especialista subrayó que en estos momentos 35 municipios de todo el territorio nacional están afectados por la Covid-19, de ellos 13 en la capital del país de acuerdo con las estadísticas de las últimas 24 horas.



De los 48 diagnosticados la víspera todos son cubanos (24 mujeres y 24 hombres), 39 fueron contactos de casos confirmados anteriormente y en nueve no se precisa la fuente de infección, mientras 17 resultaron asintomáticos,



Entre los nuevos expedientes se encuentran ocho menores de 20 años, con lo cual ascienden a 371 las personas de ese grupo etario diagnosticadas con la enfermedad, de los cuales 310 ya están de alta médica.



Para vigilancia clínico-epidemiológica están ingresados mil 372 personas, otras 746 están en la categoría de sospechosos, mientras 582 son pacientes activos, de ellos 575 con una evolución clínica estable, explicó el galeno.



El director nacional de Epidemiología insistió en que el país requiere de la población el cumplimiento estricto de las medidas adoptadas para no incrementar el número de personas positivas a la Covid-19.