Cuba reporta 73 nuevos casos de COVID-19 y 29 altas médicas

Los laboratorios de biología molecular procesaron ayer 7 186 pruebas PCR para detectar presencia del SARS-Cov 2. (Foto: Naturaleza Secreta)

Con una elevada tasa de incidencia de la Covid-19 en las provincias centrales de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, Cuba reporta hoy 73 nuevos casos de la enfermedad para un acumulado de cinco mil 670 personas diagnosticadas con la enfermedad.

El director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, explicó en conferencia de prensa que después de un incremento de contagios en abril-mayo, hubo una disminución pero en los últimos dos meses (agosto-septiembre) la curva de comportamiento hizo una meseta que no acaba de caer.



Precisó que de los 73 nuevos casos, 50 son de Ciego de Ávila, 13 de Sancti Spíritus y nueve de La Habana, las provincias con los mayores reportes al cierre de este miércoles.



No obstante, destacó que la situación general de la Covid-19 en el país va hacia la mejoría, en particular por el escenario que muestra la capital en los últimos 15 días con una tendencia al control epidemiológico del coronavirus causante de la pandemia, que se refleja en la reducción de eventos de transmisión local, controles de focos activos y casos positivos.



La víspera Cuba tampoco registró fallecidos, los que se mantiene en 122, mientras se otorgaron 29 altas médicas que elevan la cantidad de pacientes recuperados a cuatro mil 922, en tanto hay 624 diagnosticados activos, de ellos 615 con una evolución clínica estable.



Los laboratorios de biología molecular procesaron ayer siete mil 186 pruebas PCR para detectar presencia del SARS-Cov 2 en personas asintomáticas o no, por lo que se insiste en la permanente vigilancia y cumplimiento de las medias de protección porque aún es elevado el riesgo de contagio.



Durán informó que de los 73 nuevos casos, 72 fueron contacto de confirmados con anterioridad y 52 no presentaron síntomas en el momento del diagnóstico.



Para vigilancia epidemiológica permanecen ingresadas seis mil 669 personas, de las cuales mil 220 están en la categoría de sospechosos, mientras se detectaron cuatro menores de 20 años, tres en edades pediátricas.



Durán insistió en la complejidad de la Covid-19 por su rápida trasmisión y elevado riesgo para todas las personas, de ahí el llamado reiterado al comportamiento responsable en el cumplimiento de las medidas de aislamiento, protección y vigilancia epidemiológica a través de su participación en las pesquisas que ejecuta el personal de la salud y la individual.