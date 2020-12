Cuba revela nuevos intentos de desestabilización

La televisión cubana ha puesto al descubierto la tergiversación de la realidad cubana.

La televisión cubana presentó nuevas evidencias de los intentos de tergiversación de la realidad nacional a través de las redes sociales, y de la manipulación de jóvenes creadores, con esos fines.

El Noticiero Nacional divulgó declaraciones del artista aficionado Iván Benavides, quien afirmó sentirse engañado al constatar que su nombre fue utilizado para rubricar demandas alejadas de sus genuinas preocupaciones sobre la necesidad de mayores espacios para el arte independiente en la isla.

Benavides es uno de los jóvenes que acudió al Ministerio de Cultura de Cuba el pasado 27 de noviembre con el propósito de dialogar con las autoridades de esa institución, un acto que fue amplificado y tergiversado en las redes sociales y medios de prensa internacionales.

Hoy me enteré de que mi nombre figuraba junto al de personas con una conocida trayectoria subversiva en un pliego de demandas de apoyo al llamado Movimiento San Isidro, con quienes no estoy de acuerdo, pues no comparto la vandalización ni la mala utilización de los símbolos patrios, apuntó.

Conocer este giro es totalmente decepcionante para la juventud que aspiraba a un diálogo por la cultura; me siento manipulado, agregó.

El trabajo periodístico recoge también la confesión de Abdel Alfonso, quien cometió actos violentos en la isla, tras infiltrarse entre el grupo de jóvenes de la cultura, para crear una imagen de caos y descontento social en la isla.

Denuncia, además, que en las últimas horas medios de prensa extranjeros divulgan un video donde el connotado terrorista Orlando Gutiérrez pide en nombre de la Asamblea para la Resistencia de Cuba, radicada en Florida, una coalición encabezada por Estados Unidos para intervenir en la mayor de las Antillas, así como en Venezuela y Nicaragua.