Cuba: Salud universal y gratuita como derecho

Cada uno de los cubanos tiene acceso a los protocolos de salud, que conciben especial atención a los infantes. (Foto: Oscar Alfonso)

Los niños, adolescentes, las madres, mujeres, los adultos mayores, los discapacitados, tienen garantizada en Cuba la salud con cobertura universal.

La jefa del departamento de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública, Doris Causa, explicó las bondades del sistema, caracterizado por una cobertura universal, con intersectorialidad y participación activa de la comunidad.

En ocasión del Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, la especialista ejemplificó que desde 1962 se lleva adelante un programa de inmunización, el cual garantiza el acceso a los niños a 11 vacunas, ocho de ellas de producción nacional, que protege contra 13 enfermedades infecto-contagiosas.

Desde la década de los años 80, el programa de bajo peso al nacer ha permitido que este indicador sea de un 5,4 por ciento, mientras la tasa de mortalidad neonatal descendió de 8,7 por cada mil nacidos en 1987; a 2,8 en 2019.

Recordó en otro momento que en 2015 la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que Cuba eliminó la trasmisión de la madre al niño del VIH/sida y en 2019 la entidad sanitaria global volvió a ratificar esa condición.

Otro de los logros, recordó la funcionaria, son los programas de pesquisa neonatal a niños vulnerables a determinadas enfermedades del desarrollo.De esta manera se realiza diagnóstico a seis enfermedades desde los primeros momentos del nacimiento, entre ellas el hipotiroidismo congénito y la fibrosis quística.

Programas de puericultura luego del nacimiento, vigilancia a su desarrollo, estado nutricional, crecimiento, evaluación de riesgo genético en los tres primeros meses de vida, figuran entre las atenciones, explicó la especialista.

Resaltó además la labor del programa del médico y la enfermera de la familia, dirigido a la prevención de enfermedades, que ha garantizado como aspecto relevante que por más de 12 años la tasa de mortalidad infantil sea igual o inferior a cinco por cada mil nacidos vivos.

Al comentar sobre lo que sucede en el enfrentamiento a la COVID-19, dijo que cada uno de los cubanos tiene acceso a los protocolos de salud, bajo la premisa de que no se enferme nadie, el que enferme no se agrave, y el que agrave no fallezca.

Instituido en 1948, el Dia Internacional de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre.

Este año, el tema del Día de los Derechos Humanos está relacionado con la pandemia de la COVID-19, centrado en la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurándose de que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación.