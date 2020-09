Denuncia Rafael Correa negación a avalar su precandidatura electoral (+video)

‘Negar aceptación de candidatura telemática y con firma electrónica, como intenta hacerlo el CNE, es Gravísimo’, aseguró Correa. (Foto: PL)

El exmandatario de Ecuador Rafael Correa reiteró este dos de septiembre una denuncia contra la postura del Consejo Nacional Electoral (CNE) de rechazar su aceptación a precandidato para vicepresidente por el partido Centro Democrático, realizada por vía telemática.

‘Negar aceptación de candidatura telemática y con firma electrónica, como intenta hacerlo el CNE, es Gravísimo’, aseguró en su cuenta en la red social Twitter el exdignatario, quien cumple cuarentena en Bélgica, donde reside desde 2017, tras regresar de un viaje a París.

Al respecto, explicó que hasta los juicios penales se realizan a través de esa modalidad y el Código Orgánico Integral Penal, sí exige, textualmente, la presencia de abogados e imputados.



Según alertó, los consejeros del CNE no citan correctamente el reglamento de la instancia e intentan hacer creer que la aceptación es presencial, lo cual, enfatizó, no es cierto.



No obstante, aclaró: ‘incluso si lo fuera, esa presencia puede ser telemática, como en el caso de los juicios. Tan solo buscan un fraude’.



En ese sentido, insistió en que ‘acto personalísimo’, como refiere el máximo órgano comicial sobre la aceptación de precandidaturas, no significa presencia física.



Correa recalcó al mundo que en su caso fueron cumplidos todos los requisitos del reglamento, que tildó de absurdo.



La víspera, el exjefe de estado, compañero de fórmula de Andrés Arauz en el binomio de la Coalición Unión por la Esperanza (UNES), representada en las elecciones generales previstas en 2021 por el partido Centro Democrático, confirmó su aceptación a la precandidatura.



A la sede del ente comicial acudieron Pierina Correa, su representante legalmente, y el propio Arauz, a quienes se unió Correa en videoconferencia para validar su disposición de optar por la vicepresidencia.



Una vez mostrados todos los documentos requeridos y el formulario con firma electrónica, los funcionarios del CNE rehusaron admitirlos y más tarde la instancia publicó una lista con 15 organizaciones políticas que oficializaron sus respectivas aceptaciones de binomios, en la cual Centro Democrático, tiene vacío el casillero para la vicepresidencia.



Hoy concluye el plazo otorgado por el Consejo para la etapa de aceptación de precandidaturas, ante lo cual, organizaciones sociales y políticas están pendientes del proceso, cuya transparencia ya siembra dudas.