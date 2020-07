Descargas eléctricas, una causa frecuente de muerte en Cuba

Si las personas están a la intemperie no deben colocarse debajo de árboles, postes o cables eléctricos, pues estos atraen los rayos. (Foto: ACN)

Las descargas eléctricas son una causa frecuente de muerte en Cuba, advierte el Doctor en Ciencias Manuel Iturralde Vinent, Miembro de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba.



El hecho es que se presentan de manera súbita y, sobre todo, porque es muy difícil que una persona pueda prever cuándo y dónde va a producirse un rayo, amplía su alerta el experto cubano en su Serie de folletos Protege a tú familia de…



Sugiere la necesidad de mantenerse atento en cuanto se observen en el cielo algunas formaciones nubosas oscuras de tipo Cumulonimbo, nubes de gran desarrollo vertical, internamente formadas por una columna de aire cálido y húmedo que se eleva en forma de espiral rotatoria.



Comenta que es tradición en algunos hogares cubanos, basadas en experiencias reales: cubrir los espejos, guardar los cuchillos, las planchas y otros metales, apagar los equipos eléctricos y acostarse en la cama.



Todas estas medidas, tienen una explicación lógica, debido a que en la casa, la oficina y la escuela las redes eléctricas deben estar conectadas a tierra, a fin de garantizar la protección de los equipos durante las tormentas eléctricas, añade.

No obstante, ante semejante peligro, recomienda que si las personas están a la intemperie no deben colocarse debajo de árboles, postes o cables eléctricos, pues estos atraen los rayos.



Es preferible, continúa, agacharse en posición fetal con las manos en la cabeza y hacer contacto con el suelo solo con los pies.



Si hay tormenta no deben bañarse en el mar, ni en los ríos y embalses, en razón de que el agua es buena conductora de la corriente, en particular si contiene sales.



Tampoco deben ponerse en contacto con objetos de metal, especialmente si están a cielo descubierto, y sí andan a a caballo, deben bajarte de inmediato y procurar que uno y otro se tiendan lo más plano posible en el suelo.



Sus proposiciones incluyen también que no debe andarse en grupo y correr durante una tormenta, sostener objetos alargados en la mano y desconectar los equipos eléctricos para evitar que alguna sobrecarga los afecte, la antena, el modem y el cable de la red.



Es imprescindible la colocación de protectores eléctricos en los refrigeradores y otros equipos que pueden funcionar sin supervisión, la limitación del uso del teléfono para casos de urgencia, porque en ocasiones caen rayos en el cable telefónico.



Es importante saber, indica, que entre dos puntos de corriente con distinta carga, como las nubes y el suelo, puede que salte una chispa cuando alcanzan una gran diferencia de energía entre los extremos más cercanos.



Por eso, una protección general en ese sentido consiste en no estar cerca de un punto muy sobresaliente y mantenerse aislado del suelo, sobre una superficie de baja conductividad, como son el caucho o la madera seca.



De acuerdo con el Instituto de Geofísica y Astronomía, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en el país ocurren 65 casos fatales como promedio por las descargas eléctricas.



La Serie de Folletos Protege a tu familia de… trata sobre Aguas contaminadas, Terremotos y tsunamis, Derrumbes y deslizamientos, La erosión y pérdida de suelos y bosques, así como Los ríos crecidos, los torrentes de montaña y las inundaciones.



Además, La elevación del nivel del mar y los eventos de oleaje extremo, Las consecuencias del Cambio Climático, Huracanes, tornados y descargas eléctricas, y La sequía.