Desde este sábado comienza la final de la Serie Provincial de Pelota

Fomento, líder del grupo A, y Sancti Spíritus, del B, serán los animadores de la postemporada. (Foto: Maikel Martín Gallego)

Tras los apremios de un campeonato atípico con un calendario comprimido, este sábado comienza la finalísima de la 43 Serie Provincial de Béisbol Primera Categoría, que tendrá un nuevo campeón luego de la eliminación de Trinidad, actual titular.

Serán Fomento, líder del grupo A, y Sancti Spíritus, del B, los animadores de la postemporada, prevista en solo cinco juegos al mejor en tres, de la cual emergerá un líder “puro”, toda vez que no se concibió la petición de refuerzos por la brevedad del torneo.

Los fomentenses concluyeron con balance de siete triunfos y dos reveses y fueron los encargados de eliminar a los trinitarios, ganadores del título en las últimas cuatro temporadas, mientras los espirituanos fueron los mejores durante toda la lid con balance de ocho victorias y un solo fracaso.

Tras la jornada inicial del play off, pactado para comenzar a las diez de la mañana en el estadio Fidel Claro, de Fomento, se volverá a jugar el domingo en ese propio escenario y a esa misma hora.

Las acciones se trasladarán para el José Antonio Huelga el martes y de ser necesario para decidir el título se jugará allí mismo durante miércoles y jueves.

Sin duda, la exclusión de Trinidad de esta final resulta una novedad. Con el grueso de su elenco fuera de juego, unos por compromisos internacionales como el Campeonato Panamericano Sub-23 y otros restringidos por decisión de la Comisión Provincial para garantizarles descanso de cara a la venidera Serie Nacional, el multicampeón se quedó fuera de la fiesta.

Concebido en un inicio para la etapa de verano en la que se ha jugado históricamente, el campeonato mutó su calendario ante el cambio de fecha y estructura anunciadas para la Serie Nacional y solo concibió nueve partidos para cada conjunto.

No obstante, para Nelson Ventura, comisionado provincial de béisbol, el torneo cumplió su objetivo. “El balance en general fue positivo porque, pese al corto tiempo, se vieron algunas figuras jóvenes que prometen, aunque la preselección de los Gallos no debe tener ninguna nueva inclusión de los que estuvieron en la Provincial. No obstante, hay que esperar qué atletas de los juveniles se nos incorporen y también debemos seguir potenciando la captación de talentos para la categoría Sub-23 que inicia su concentrado en abril”.

El comisionado explicó que existe la idea de realizar en la etapa de verano un torneo que pudiera ser de segunda categoría para mantener viva la pelota y también como una opción recreativa, al tiempo que elogió la iniciativa de Yaguajay de llevar la Provincial hasta Mayajigua, acontecimiento que se convirtió, según la fuente, en una fiesta de pueblo.