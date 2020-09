Destacan en Cuba trascendencia mundial de independencia de Vietnam (+video)

Las relaciones están caracterizados por una amistad de hermandad entre los líderes históricos Fidel Castro y Ho Chi Minh. (Foto: PL)

El vicepresidente de la Asociación de Amistad Cuba-Vietnam, Ruvislei González, destacó este dos de septiembre que en el aniversario 75 de la independencia de la República Socialista de Vietnam, la isla festeja también ese acontecimiento de trascendencia mundial.

González refirió que, en este 2020, un motivo especial para la conmemoración son los 60 años del establecimiento de los lazos oficiales entre ambas naciones, caracterizados por una amistad especial que deviene de los sentimientos de hermandad entre los líderes históricos Fidel Castro y Ho Chi Minh.

En un artículo llegado a la redacción de Prensa Latina, el vicepresidente de la Asociación reseña el camino recorrido por el pueblo vietnamita, bajo el liderazgo de Ho Chi Minh, hasta llegar a la proclamación de independencia del 2 de septiembre de 1945.

Entonces se puso fin a 80 años de dominación colonial, se abolió la monarquía y la nación indochina se convirtió en un ejemplo para los países que se mantenían como colonias.

Vietnam debió enfrentarse luego a ‘nuevas confrontaciones con los franceses hasta 1954, la división del país y una de las peores guerras del siglo XX contra Estados Unidos’, pero el pueblo, con el Partido Comunista al frente, logró la victoria, recuerda el texto.



La República Democrática de Vietnam se convirtió, desde 1975, en República Socialista, y no ha dejado de avanzar en su propósito de transformarse en una nación 10 veces más hermosa, de prestigio internacional y amiga de todos.



Sobre ello González apunta que el país asiático es una de las 16 economías más dinámicas del mundo, con un nivel de desempleo de solo el dos por ciento y un crecimiento del producto interno bruto (PIB) en 2019 de un siete por ciento.



Junto a esos indicadores económicos resaltó el incremento de la población y de la esperanza de vida, que entre 1990 y 2016 aumentó de 70,5 años a 76,3.



Vietnam es presidente pro tempore de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y mantiene relaciones diplomáticas con alrededor de 178 Estados.



El vínculo con Cuba, no obstante, es un capítulo especial, pues la mayor de las Antillas fue el primer país de las Américas en establecer lazos diplomáticos, así como el primero en crear un Comité de Solidaridad con Vietnam del Sur.



El vicepresidente de la Asociación de Amistad rememoró igualmente que Fidel Castro fue el primer jefe de gobierno en visitar la zona liberada del sur y que el presidente Miguel Díaz-Canel, luego de asumir el cargo, incluyó en su gira oficial a la nación indochina.



Asimismo, el actual secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, Nguyen Phu Trong, ha visitado varias veces Cuba, y exaltó que ambos países fortalecen la cooperación y solidaridad en el marco de la Covid-19.