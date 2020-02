Detienen a familiar de Guaidó por portar explosivos en avión

Cabello comentó que el familiar de Guaidó tenía en su teléfono celular pruebas de que mantenía “contacto telefónico con un funcionario del Servicio Secreto de Estados Unidos de nombre Charles”.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), Diosdado Cabello, informó que un familiar del diputado opositor Juan Guaidó, fue detenido por las autoridades venezolanas cuando portaba “sustancias de naturaleza explosiva” en el avión que lo retornó al país suramericano.

“Fue detenido un señor que dice ser tío de Juan Guaidó porque traía dentro del avión un material muy peligroso, violó las normas de aeronáutica civil. Primero, entró a un vuelo de estos con chaleco antibala, eso está prohibido.



A nombre de quién está esos chalecos antibalas, en la factura dice JJ Rendón. No lo declaró y lo traía puesto” anunció Cabello en el programa Con El Mazo Dando, transmitido por el canal estatal VTV.

El constituyentista precisó que el familiar de Guaidó no solo portaba un chaleco antibalas que no declaró, sino también unas “linternas táctiles” que poseían en su interior unas “sustancias químicas de naturaleza explosiva”, presuntamente C-4.



Diosdado Cabello comentó que el familiar de Guaidó tenía en su teléfono celular pruebas de que mantenía “contacto telefónico con un funcionario del Servicio Secreto de Estados Unidos de nombre Charles”.

También denunció que en la lista de pasajeros del vuelo de la aerolínea TAP Portugal en el que retornó el diputado opositor no figuraba su nombre: “ahí no decía por ninguna parte Juan Gerardo Guaidó Márquez”. “Los dueños de la línea creen que nosotros somos pendejos”, acotó.



Cabello advirtió, que a Márquez le fue confiscado un control remoto con un pendrive oculto, en el que se halló “documento en inglés de unas operaciones que iban a hacer contra Venezuela”.



El presidente de la ANC recalcó que el contenido de ese documento no se puede revelar “por motivos de seguridad”, pero enfatizó que su Gobierno actuará “contra quien sea” para garantizar la paz en el país.