Díaz-Canel a la prensa extranjera: En el pueblo cubano siempre han estado las mejores respuestas

Como ya estamos acostumbrados a esto nosotros tenemos medidas para todas estas situaciones, respondió el mandatario a AP. (Foto: Estudios Revolución)

En Las Tunas, en la emblemática Plaza Cultural conocida como el Tanque de Buena Vista, el presidente cubano ofreció declaraciones a periodistas de medios internacionales de comunicación, como la agencia norteamericana AP, la televisora Russia Today y la cadena multinacional Telesur.

Periodista de AP: Presidente, en el caso de las últimas dos semanas hemos visto realmente un incremento de las sanciones de Estados Unidos. Cuba ha dicho que va a resistir y estamos en un año electoral, ¿qué puede hacer Cuba además de resistir?, ¿cuáles son los planes que Cuba tiene?



Presidente Díaz-Canel: Tenemos que observar bien qué es lo que está pasando como parte de la actitud en este año electoral del Gobierno de los Estados Unidos y es también un momento de ratificación de la misma política que han tenido hacia Cuba en todos estos años. Yo creo que al Gobierno de los Estados Unidos se le ha complicado la situación en América Latina y en el mundo ante los desmanes que ha cometido y empieza a buscar pretextos de cómo puede culpar a otros de los problemas que tiene en materia de política exterior ese Gobierno, y entonces, ahora a nosotros nos tratan de culpar de todo lo que pasa en América Latina.



Yo creo que de manera muy perversa nos acusan de que somos los que provocamos las manifestaciones en un grupo de países, cuando se está bien claro que esos pueblos se lanzan a las calles precisamente cuestionando el neoliberalismo y los desmanes del neoliberalismo.



Nos acusan de que tenemos trata de personas en una cosa tan sensible para los cubanos como es las misiones médicas, y toda nuestra voluntad por llevar solidaridad a los más necesitados y por compartir lo que nosotros tenemos. Nos tratan de culpar de la situación de Venezuela y yo creo que cuando hacen eso lo primero que no están es reconociendo que hay un pueblo bolivariano que ha apoyado a su Gobierno y que ha apoyado a la Unión Cívico Militar. Cuba no tiene nada que ver con eso, Cuba sí es solidaria con los pueblos latinoamericanos, porque Latinoamérica es nuestro hogar.



Entonces, en medio de todos esos pretextos dicen que la solución es tomar más sanciones contra Cuba, y como tú misma explicabas, semana tras semana ya nos hemos acostumbrado a que todas las semanas nos aplican una sanción como yo dije en el discurso de la Asamblea Nacional, cada semana le dan una vuelta a la tuerca de las presiones y las amenazas; y yo creo que nosotros con toda serenidad hemos ido enfrentando esa situación. A pesar de ese hostigamiento nosotros seguimos planteando como política, como voluntad, avanzar en el restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, pero un restablecimiento y una normalización que tiene que partir de un respeto mutuo y de una convivencia sabiendo que vamos a tener siempre diferencia ideológica, y eso es lo que no comprende el imperio que siempre actúa de manera hegemónica y perversa, de manera prepotente.



Esto de las sanciones no es nuevo, es la vida que ha tenido el pueblo cubano, mi generación que nació en los primeros años de la Revolución, y las de nuestros hijos y nuestros nietos son generaciones bloqueadas, que han vivido toda la vida bloqueadas, sencillamente por estar en un país pequeño a noventa millas que ha querido construir un ideal, que es el que no quiere el Gobierno de los Estados Unidos pero es nuestro ideal, y lo asumimos nosotros por mayoría como una decisión, entonces así no se pueden construir las relaciones de respeto entre pueblos, entre Gobiernos y entre países.



¿Cuál ha sido cuando uno analiza la historia cubana nuestro comportamiento y nuestra actitud ante amenazas y ante agresiones? Primero una cultura de resistencia, una actitud de resistencia vinculada a una actitud de lucha y en esa unión de resistencia y lucha siempre aparecen salidas emancipadoras; siempre las respuestas de Cuba y en particular de los años de Revolución resistiendo y luchando, han sido respuestas emancipadoras, respuestas emancipadoras para resolver nuestros problemas internos, respuestas emancipadoras para resolver nuestros problemas sociales, respuestas emancipadoras también para en medio de todas esas dificultades y contrastes poder avanzar en el desarrollo económico que nos haría más próspera también toda la obra social que tiene la Revolución.



Como ya estamos acostumbrados a esto nosotros tenemos medidas para todas estas situaciones, medidas que por supuesto no anunciamos, las trabajamos en silencio, cuando es necesario las compartimos y sobre todo yo creo que nosotros enfrentamos estas situaciones primero partiendo de un diálogo honesto con la población. Cuando se nos empezó a complicar la situación del combustible que empezó la persecución del combustible, ¿qué hicimos? Yo, con el Consejo de Ministros, fuimos a explicarle al pueblo cubano lo que iba a pasar, lo que íbamos a vivir, y les explicamos las cosas que íbamos a hacer, pero ante todo le pedimos al pueblo cubano que fuera solidario, que entendiera, que cooperara, que ayudara y esa situación en aquel momento la sobrepasamos y llegamos a un fin de año en medio de todas estas presiones donde predominó la felicidad y también el reconocimiento entre todos de las cosas que habíamos logrado y lo que habíamos hecho.



Y así vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir buscando las respuestas en el pueblo, vamos a seguir aplicando la experiencia revolucionaria acumulada y vamos a seguir siendo coherentes con esa historia de resistencia, lucha y emancipación. Ahora hay un proceso con el que se ha iniciado el año que es que en los colectivos obreros están discutiendo todas las problemáticas del Plan de la Economía, que lo vamos a hacer precisamente en medio de estas presiones y agresiones y además hemos evaluado de que van a seguir incrementando las presiones y las medidas.



Pero, ¿qué estamos pidiendo? Que los colectivos de trabajadores que van a defender ese plan nos digan también cuál es su perspectiva de cómo podemos ahorrar más, de cómo podemos ser más eficientes, de cómo podemos enfrentar las situaciones, y estoy convencido que la sabiduría que hay en el pueblo cubano también nos va a aportar muchísimo para todo lo que tendremos que enfrentar en lo adelante.



Yo creo que en ese debate con el pueblo, hablándole claro al pueblo, argumentando las situaciones que la gente esté bien clara de dónde vienen las principales amenazas, los principales problemas, vamos a tener también un arsenal de respuesta para enfrentar eso, y sobre todo está la moral también. Yo creo que el pueblo cubano tiene una dignidad y una moral, y 60 años de obra emancipadora no se echan en una papelera de reciclaje. A veces llegan las ideas, los intentos de que si abandonamos una posición u otra, si abandonamos la solidaridad o la amistad con un pueblo, o abandonamos el apoyo, para nosotros se abrían las puertas.



Eso es una mentira, pero además, nosotros no queremos puertas abiertas porque vayamos a mendigar, queremos puertas abiertas porque realmente haya un diálogo serio, respetuoso y entre iguales. Estamos dispuestos a resistir y aquí hay pueblo para eso.



Periodista de Russia Today: Cuba, a pesar de todo, sigue dando a conocer sus logros sociales tremendos. ¿Cómo se van a mantener, hay una estrategia o también van a ser afectados por estas medidas?



Presidente Díaz-Canel: Se afectan, y de hecho hoy están afectados, lo que pasa es que también la gente tiene una respuesta interna. Ahora por la noche estábamos visitando el hospital, que en medio de esta situación se ha ido reanimando, mejorado la calidad de los servicios; ha tenido que enfrentar falta de medicamentos, de material gastable, y sin embargo, no tienen lista de espera en operaciones por ejemplo. Sobrecumplieron la planificación que tenían de operaciones el pasado año, crecieron con relación al año anterior, y yo pregunté por una especialidad que hoy en Cuba es muy común que tenga mucha exigencia por los problemas que tenemos también de demografía y envejecimiento de la población que es la ortopedia, bueno, en operaciones de cadera no tienen en estos momentos ninguna lista de espera. ¿Eso cómo lo logran? Con un esfuerzo tremendo, también con sabiduría, con talento es que se ha formado una cultura de la resistencia.



Contestando en concreto lo que me preguntabas, primero porque hay una prioridad y a la hora de decidir cuándo vamos a priorizar cosas, las conquistas sociales estás priorizadas. Claro, que en la misma medida en que nosotros seamos más fuertes en lo económico esas conquistas sociales serán menos vulnerables, serán más apoyadas por la economía y podremos incluso llegar a un mayor desarrollo de esas conquistas sociales, y eso está en la política, eso está en el pensamiento, eso está en la voluntad, eso está en los sentimientos porque ya esas cosas se han arraigado en la dirección, pero también en la gente que protagoniza estos procesos en los principales escenarios. Yo soy un inconforme con los resultados económicos que tenemos y estoy consciente que junto al pueblo, con el debate que hemos tenido en los últimos años y con lo que se está tratando de hacer de cuáles son nuestras insuficiencias económicas todavía, pero yo creo que sí es injusto cuando se dice que la economía cubana es una economía decadente, sin posibilidades, porque esa es la economía que mantiene esas conquistas sociales.



Entonces una economía de un pequeño país pobre, que ha sido sometida a la peor agresión de guerra, de genocidio y de bloqueo más brutal en la historia de la humanidad y que es capaz en medio de esa situación de no tener otros crecimientos, pero sí mantener conquistas sociales como las que tiene Cuba, indicadores de salud, de educación, de cultura, de formación física al nivel de los países incluso desarrollados dice mucho entonces de cómo hacemos las cosas.



Nosotros estamos en las tasas de menor índice de pobreza en el mundo y tiene que ver mucho con los indicadores que son sociales. Tiene que ver mucho con voluntad, con prioridades, con lo que se ha aprendido sobre cómo hacer las cosas más eficientes en materia de justicia social de programas sociales con limitaciones.



Periodista de Telesur: Telesur está atravesando por un momento difícil, de amenazas de la derecha y por parte de Guaidó con sacar la señal de Telesur.



Presidente Díaz-Canel: Este es un tema que no se puede contestar en pocas palabras. Todo esto evidencia que hay toda una intención de instaurar una plataforma colonizadora en los pueblos y que el Gobierno norteamericano asume que los valores que ellos defienden, en los que creen, son universales y nos tratan de imponer, sobre todo en América Latina y el Caribe, nos tratan de imponer esa plataforma de restauración colonial y de restauración neoliberal.



Y cuál es una de las premisas que tiene que romper en los pueblos latinoamericanos Estados Unidos para imponer esa plataforma, romper la identidad, la identidad cultural, la identidad histórica, viendo la cultura en su dimensión más amplia.



Entonces acuden a la industria del entretenimiento, acuden a la generación de contenidos perversos, utilizan las redes sociales, medios de comunicación masivos que constantemente de manera perversa están diciendo mentira o falsas verdades, o manipulan situaciones; son capaces, porque lo saben hacer, y tienen los recursos para hacerlo, de tener a la gente pobre pensando toda la vida que van a llegar a un mejor estatus de vida y sin embargo la gente muere sin llegar a ese estatus de vida.



Cuando a los pueblos le rompen esa identidad cultural, los pueblos empiezan a ver sus raíces históricas y culturales como obsoletas. Entonces por qué si hay tantos medios de comunicación masiva que constantemente denigran sobre Latinoamérica, constantemente exaltan la preponderancia del gobierno norteamericano, el neoliberalismo, les molesta que un medio como Telesur, que yo diría que es el canal de los latinoamericanos, diga las verdades sobre América Latina, por qué tratan de boicotearlo, de agredirlo, por qué ellos que son los defensores entre comillas de la famosa y discutida libertad de prensa o de expresión no son capaces de competir de verdad en argumentos con ese medio.



Que pongan sus contenidos, nosotros vamos a poner los nuestros en Telesur y vamos a ver a quién sigue la gente y Latinoamérica y no amenazando. Nosotros tratamos de generar nuestros contenidos, de poner nuestros contenidos para que la gente tenga todas las visiones, las monopolizadoras, las colonizadoras y las que para nosotros son emancipadoras y enaltecedoras, para nosotros la visión de Telesur es emancipadora y es enaltecedora, y Telesur ha hecho un trabajo de información, de comunicación social en América Latina que es loable, por eso se respeta, por eso en un país como Cuba donde el pueblo tiene cultura política, el pueblo acude a Telesur y lo toma como referente en las noticias, comparan con lo que ven en las redes sociales y dicen otros medios. Yo creo que esa es la manera en que tenemos que enfrentar estas situaciones, pero no desde una posición de estar agrediendo a un medio, lanzando calumnias infundadas sobre un medio, yo creo que eso también es perverso, provocador, deshonesto; y yo creo que no tiene una base moral ni ética que pueda ser defendible. Por eso yo salí a defender a Telesur enseguida que salieron las primeras amenazas, porque nuestro Norte es el Sur; y es la amistad, la solidaridad, el espacio común que podemos crear de integración en toda América Latina y el Caribe y por supuesto con el mundo.