Díaz-Canel lamenta exclusión de Cuba en lista de mejores países contra la COVID-19

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lamentó que los medios de prensa internacionales excluyan a la nación caribeña entre las naciones con mejor respuesta dieron en la región al enfrentamiento a la Covid-19.

“Medios de prensa internacionales hablan de los países de la región con mejor respuesta a la #Covid-19 y no mencionan a #Cuba. ¿Es censura, olvido o perversa intención de no reconocernos?”, se interrogó el mandatario en su cuenta de Twitter.

