Ecuador: Rechazan apelación de expresidente Rafael Correa

‘Caso y sentencia más ridículos no puede haber’, aseguró Correa. (Foto: PL)

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, rechazó este lunes la apelación del expresidente Rafael Correa en el caso conocido como Sobornos 2012-2016, tildado por muchos como clara muestra de persecución política en su contra.

El exmandatario forma parte de un grupo de 20 procesados por el delito de cohecho, basado en supuestas entregas de fondos de empresas, para cubrir actividades proselitistas del oficialista movimiento Alianza PAIS, y el cual fue negado rotundamente por él y su equipo legal.

La diligencia, realizada esta jornada por vía telemática, concluyó con la ratificación de la sentencia dictada en su contra, de ocho años de prisión.

‘Aunque es difícil de creer, era de esperarse’, afirmó Correa en una primera reacción al dictamen del tribunal.

En ese sentido, precisó en su cuenta en la red social Twitter: ‘Caso y sentencia más ridículos no puede haber. No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí’.

El tribunal penal estuvo formado por los jueces David Jacho, quien actuó en calidad de ponente, Dilza Muñoz y Wilman Terán.

Previo a la audiencia y durante la misma, representantes de las defensas de varios de los sentenciados criticaron problemas técnicos que interrumpieron el proceso.

‘Nunca olviden los nombres de los jueces que por corruptos o salvar su carrera se prestaron a esta mamarrachada. 1er. tribunal: León, Saquicela, Rodríguez. 2do. tribunal: Jacho, Terán, Muñoz. Más temprano que tarde tendrán que responder. Miren Argentina. Sin odio, pero con memoria’, aseveró el expresidente.

Asimismo, señaló que la sentencia suya lo declara por ‘influjo psíquico’ y la prueba principal es un préstamo de seis mil dólares.

‘Esto ya es parte de una de las páginas más oscuras de la historia de la Patria’, sentenció.

Juristas, analistas políticos, organizaciones sociales y personalidades de Ecuador y otros países estiman que el llamado Caso Sobornos es parte de la trama en curso para frenar, por cualquier vía, la participación de Correa en las próximas elecciones generales y legislativas de 2021.

El proceso incluye además al exvicepresidente Jorge Glas, nueve exfuncionarios de la administración de la llamada Década Ganada (2007-2017) y a una decena de empresarios.