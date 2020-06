EE.UU. bajo protestas y en Houston último funeral de George Floyd

Las persistentes protestas llevaron a algunas ciudades del país tomar medidas contra los excesos policiales con una urgencia nunca antes vista. (Foto: PL)

El último de los funerales a George Floyd será este 9 de junio en Houston, Texas, mientras memoriales, vigilias y protestas pacíficas continúan en Estados Unidos por el afroamericano, cuya ejecución bajo custodia policial causó una ola de indignación nacional.

Medios locales informan que el servicio fúnebre, previsto en la iglesia Fountain of Praise (Fuente de la Alabanza), tendrá como orador principal al activista por los derechos civiles, reverendo Al Sharpton.



El evento para honrar a Floyd ocurre tras una ceremonia pública de seis horas la víspera a la que acudieron cientos de personas y luego de las exequias que recibió en Minneapolis, donde fue asesinado, y en Raeford, Carolina del Norte, el sábado.



También ayer el candidato presidencial demócrata Joseph Biden se reunió en Houston con la familia de Floyd, según publicó en la red social Twitter Benjamin Crump, su abogado.



Desafiando el pánico que generó aquí la pandemia de la Covid-19, los estadounidenses se lanzaron a las calles desde el 26 de mayo en masivas movilizaciones, un día después de la muerte de Floyd, cuando salió a la luz un estremecedor video captado con un celular que reveló las circunstancias del trágico incidente.



En la grabación se observa la forma en que fue inmovilizado por un policía blanco (Dereck Chauvin), quien mantuvo ocho minutos y 46 segundos una rodilla sobre el cuello de Floyd pese a sus pedidos de clemencia porque no podía respirar.



Las persistentes protestas llevaron a algunas ciudades del país tomar medidas contra los excesos policiales con una urgencia nunca antes vista.



Minneapolis, Denver y Seattle se pronunciaron por frenar tácticas como el estrangulamiento, el gas lacrimógeno o balas de goma por parte de los agentes del orden, además, en sentido general se amplificaron los llamamientos en todo el país para desfinanciar, reducir o abolir por completo los departamentos de policía.



Jeremiah Ellison, miembro del Consejo de la Ciudad, en Minneapolis, expresó el fin de semana a través de Twitter que necesitan ‘repensar dramáticamente la forma en que abordamos la seguridad pública y la respuesta de emergencia’.



Sin embargo, el presidente Donald Trump dejó claro en una reunión en la Casa Blanca que no reducirá fondos a la seguridad pública, con lo cual ratifica su apoyo a los cuerpos policiales. ‘El 99 por ciento de los policías son grandes personas’, subrayó.



Entretanto, los demócratas de la Cámara de Representantes revelaron un amplio proyecto de ley para combatir la violencia policial y la injusticia racial, que esperan llevar al pleno de esa instancia antes de finales de junio.



Justo ayer, cuando se cumplieron 15 días del asesinato de Floyd, informes de prensa señalaron que otorgaron fianza al expolicía Chauvin, lo que provocó nuevas reacciones de rechazo.