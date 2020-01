EE.UU.: Cámara Baja pone límites a Trump contra Irán

La iniciativa votada este jueves no necesitará la firma de Trump pues resulta una resolución concurrente. (Foto: PL)

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución para limitar la capacidad del presidente Donald Trump de emprender futuras acciones militares contra Irán sin autorización del Congreso.

Con 224 votos a favor y 194 en contra, la medida ordenaría al mandatario a poner fin al uso de las fuerzas armadas norteamericanas para participar en hostilidades contra el país persa, a menos que el Congreso lo haya autorizado formalmente o si existe un ataque armado inminente contra Estados Unidos.

A finales de diciembre, fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones de una milicia iraquí, a la cual Washington acusó de haber bombardeado, con el apoyo de Irán, una base donde murió un contratista civil norteamericano.

Dichos ataques contra ese grupo dejaron 25 combatientes muertos y medio centenar de heridos, y generaron gran indignación en Iraq, donde miembros de las milicias y otros manifestantes realizaron fuertes protestas en la Embajada estadounidense en Bagdad, que se tornaron violentas.

Trump acusó a Irán de estar detrás de las movilizaciones, algo negado por Teherán, y el pasado 2 de enero el jefe de la Casa Blanca ordenó asesinar en la capital iraquí al general del país persa Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Varias personas dentro de Estados Unidos, incluidos legisladores demócratas, cuestionaron la decisión de Trump, la cual fue calificada de acto de terrorismo por Irán y llevó a la nación islámica a responder ayer con un ataque a bases de Iraq donde hay tropas norteamericanas.

Según la publicación The Hill, especializada en temas del Congreso, la iniciativa votada este jueves no necesitará la firma de Trump pues es lo que se conoce como una resolución concurrente, no vinculante.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja, de mayoría demócrata, señaló a reporteros que la medida envía un mensaje contundente.

‘Estamos tomando este camino porque no requiere una firma del presidente de Estados Unidos, es una declaración del Congreso, y no haré que se vea disminuida por si el Trump la vetará o no’, subrayó.

Trump, llamó en la mañana de este jueves a los republicanos de la Cámara de Representantes a rechazar la resolución, pero tres de ellos votaron a favor, algo que dejaron de hacer ocho demócratas.

Después de la aprobación, el Senado tiene un plazo de 10 días para considerar la resolución, que necesita para ser avalada 51 votos de los 100 miembros de la Cámara Alta, con predominio de 53 republicanos.

Los demócratas necesitarían allí cuatro votos de los integrantes de la fuerza roja para respaldar la iniciativa, algo poco probable debido a las fuertes divisiones partidistas del actual legislativo y el apoyo continuo ofrecido por esa formación política a Trump.

Sin embargo, dos senadores republicanos afirmaron que apoyarán una resolución de poderes de guerra similar a la de la Cámara Baja, que introdujo en el Senado el demócrata Tim Kaine, tras calificar de insultante una reunión informativa que ofrecieron funcionarios gubernamentales sobre el ataque en el que pereció Soleimani.