El apoyo de Trump a Guaidó irá en su contra, aseguró Cabello

Donald Trump recibió este miércoles al opositor venezolano Juan Guaidó. (Foto: Cubasí)

El presidente de EE.UU., Donald Trump, respalda al golpista Juan Guaidó para ganar votos, pero ese apoyo será contraproducente, resalta dirigente chavista.

“Convierten el discurso de Venezuela en un tema electoral, creen que él les va a generar votos. Tengo la tesis que eso va a afectar a Trump. Pone sus apuestas en un fracasado, en un inepto”, señaló el miércoles el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, en referencia al líder opositor Juan Guaidó.

En declaraciones ofrecidas durante su programa semanal ‘Con el Mazo Dando’, transmitido por la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello calificó también la reunión que mantuvo el martes Guaidó con Trump de un “parapeto mal hecho”.

“Todo eso tuvo que ver con la votación de hoy, de lobbys que se pagaron y dijeron: o lo recibes o te retiramos el apoyo y votamos contra ti”, agregó, en alusión a la sesión del Senado de EE.UU., de mayoría republicana, donde absolvieron a Trump de los cargos de abuso de poder y obstrucción a las investigaciones del Congreso en el caso de la trama ucraniana.

Entre tanto, el jefe de la ANC aseguró que varios opositores ya han recurrido a la ayuda estadounidense para llevar a cabo sus planes golpistas y derrocar al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, pero fracasaron en sus complots, insiste.



Venezuela, prosiguió Cabello, seguirá gobernada por un revolucionario como Maduro, tal y como lo ha decidido el pueblo venezolano en las elecciones presidenciales.

“Le guste o no le guste señor Trump, es tan presidente Nicolás Maduro de Venezuela como es usted de EE.UU. con la diferencia que nosotros no bombardeamos a nadie, con la diferencia que nosotros no atacamos pueblos (…) No nos metemos en los asuntos internos de ningún país”, aseveró.

Por su parte, Maduro advierte de que el inquilino de la Casa Blanca está llevando a EE.UU. hacia “un conflicto de alto nivel” contra Venezuela, e insiste en la legitimidad de su mandato, recordando que emana de la voluntad popular expresada en las urnas no como el “pelele y títere” Guaidó que, en enero de 2019, en un acto golpista apoyado por Washington, se autoproclamó “presidente interino” de Venezuela.