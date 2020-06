El “extranjero” que dirigió a los Gallos

Juan Castro dirigió a los Gallos durante dos Series Nacionales.

Ha muerto Juan Castro García, un pelotero de marca mundial, uno de los mejores receptores del béisbol cubano de todos los tiempos.

Sancti Spíritus se suma al homenaje póstumo, no solo por la talla de los arreos que calzó, sino porque en esta tierra dejó su sello el pinareño cuando dirigió a los Gallos durante dos Series Nacionales.

Llegó en la Serie 47, a pedido de la Dirección Provincial de Deportes. Cuando aún los espirituanos no sabían que un “extranjero” dirigiría la valla, conversamos, previa presentación del también fallecido Heriberto Moreno, entonces director del Inder.

“¿Qué viene a hacer un pinareño a Sancti Spíritus?”. Con esa interrogante como credencial, el recién llegado no dejó de mostrar su asombro y buscó mil maneras para aliviar lo que él presumía iba a ser una relación no cordial entre fuente y periodista.

Mas, ni siquiera eso impidió que Juan Castro mostrara dos de los rasgos de su carácter: la caballerosidad y el respeto. Compartimos un diálogo animoso que intentó marcar las distancias. Fue esa la tónica de una relación laboral durante las dos campañas en que llevó las riendas de los Gallos.

Su primera vez no subió al podio, pero se quedó muy cerca de él con un meritorio cuarto lugar, cuando los Gallos fueron eliminados por sus coterráneos en semifinales. “Me sentí como un espirituano más, me apoyaron; alguna que otra crítica, eso es normal. Me voy satisfecho con las autoridades y con el equipo”, esa sería su visión del resultado, que le garantizó una segunda vuelta.

Entonces no tuvo la misma suerte en la Serie 48, aunque mantuvo a Sancti Spíritus entre los primeros seis equipos de una campaña cuyo final le reservó un abrupto ingreso hospitalario por un neumotórax.

Se marchó con aires de satisfacción a medias, como quien no pudo concretar ninguna medalla, pero tampoco lo hizo mal con un equipo que cargaba con más de una deuda que él intentó saldar con un estilo que apostaba por el juego rápido y la versatilidad de los jugadores.

Tras su partida no dejó de estar al tanto de los saldos del que fuera su equipo y de los artículos de Escambray. Y entonces, solo entonces, desde Pinar del Río me confesó sin resentimientos que admiraba y entendía la imparcialidad de mi trabajo.

En Sancti Spíritus tenía también grandes amigos, como Abelardo Triana, exdirector de los Gallos, con quien compartió misión en Italia. También Roberto “El Caña” Ramos, quien formó parte del cuerpo de dirección en sus años como mánager de Sancti Spíritus. “Era un receptor muy defensivo, elegante y de personalidad; para mí, está entre los mejores cuatro del béisbol cubano —asegura Caña Ramos—. Nos hicimos amigos, aunque éramos rivales en las Series Nacionales, él en Vegueros y yo en Sancti Spíritus, también compartimos en Series Selectivas y en varios entrenamientos del equipo Cuba, tenía un temperamento algo fuerte, pero enseguida se le pasaba, era muy servicial y sincero. Como director pedía opiniones a todos, tenía autoridad e imponía disciplina, pero era asequible con los peloteros y tenía buenas relaciones con ellos”.