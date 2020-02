El matemático Elpidio (+fotos)

El profesor Elpidio se ha especializado en el duodécimo grado y en la preparación para el Ingreso a la Educación Superior. (Foto: Delia Proenza/ Escambray)

Elpidio Morales Valle es un profesor con vasta experiencia en esa asignatura y experto en la preparación de los estudiantes espirituanos para el ingreso a la universidad

Siempre le atrajo la Matemática, aunque no pensaba en el magisterio. Se esmeraba para no salir mal en las calificaciones, puesto que el profesor Gilberto Escobar, un hombre de Villa Clara a quien jamás olvidó, decía —en los años de fogueo en el campo durante el preuniversitario en Pojabo— que el monitor de la asignatura no podía desaprobar. Muy por el contrario, aseguraba, debía alcanzar siempre el máximo de puntos.

Cuando la década del 60 expiraba y él cursaba el duodécimo grado, se necesitaban maestros y solicitaron a los monitores pasar un curso preparatorio. Entonces Elpidio Morales Valle se enroló junto a otros muchachos en una aventura que definiría su vida: trabajaría a la par que estudiaba. Se formó como profesor de Secundaria Básica y más tarde un pedagogo de apellido Del Pino, de la Universidad Central de Las Villas, se encargó de enseñarles no solo la manera de afrontar una prueba y vencerla, sino también el modo de alcanzar más puntos.

“Daba Cálculo, tenía doble doctorado. Iba a muchas conferencias nacionales e internacionales y nos facilitaba libros que compraba en La Habana. Hacía la formación vocacional sin nosotros darnos cuenta”, evoca, desde la sala de su casa en el mismo corazón de la cabecera provincial, los años en que cursaba estudios en el Instituto Superior Pedagógico Félix Varela, de Santa Clara.

Luego de iniciarse en las aulas de la Enseñanza Media, fueron los grados más próximos a la Educación Superior los que lograron atarlo definitivamente, quizás porque era fácil pulsar la avidez de conocimientos de sus discípulos, o porque los resultados de su esfuerzo se tornaban medibles en poco tiempo.

“Comencé en el preuniversitario Sergio González, ubicado en Pojabo; entré como jefe de Cátedra y ocupé cargos de dirección. Después pasé al Eusebio Olivera, centro del mismo tipo que inicialmente también radicaba en el campo y más tarde sería vocacional, para especializarse finalmente en las Ciencias Exactas. Allí fui director por 12 años, entre 1988 y el 2000”.

Lo cuenta con total naturalidad, como si no le hubiese imprimido al centro, del que se despidió años después, un sello especial. En ese empeño le acompañarían profesores que ayudaron a ganarle a la institución un lugar de privilegio en los resultados de cada una de las asignaturas, como también en los exámenes de ingreso a la universidad.

La atención diferenciada a los alumnos forma parte de su método educativo. (Foto: Delia Proenza/ Escambray)

ANGUSTIAS Y SATISFACCIONES

Justo a ese empeño de curtir a los discípulos en la llamada reina de las ciencias durante el preámbulo de sus carreras se fue entregando él poco a poco, al punto de que lo convirtió casi en su objetivo de vida. Disfruta los resultados cada vez, como si se tratase de hijos suyos, y si se le pregunta por los momentos más sublimes dentro del magisterio extrae de sus recuerdos los rostros felices de sus alumnos, algunos de fisonomía casi irreconocible, cuando le dicen al cabo de los años: “Profe, ¿se acuerda de cómo yo aprendí Matemática con usted?”.

Finalizada su labor en el IPVCE, se entregó al alumnado de la escuela Eliseo Reyes, de la Enseñanza Técnica y Profesional, a cuyo colectivo docente y aparato directivo les reconoce la excelente organización. Luego preparó a trabajadores que cursaban la Facultad Obrera y Campesina y aspiraban a estudios superiores. Allí se acogió a la jubilación, en el 2016.

“Siempre mantuve un contrato para dar clases al grado 12 en el Honorato del Castillo. Era una necesidad, porque no había maestros de Matemática”, detalla. Le atrae el momento en que se deciden los destinos del alumnado y es, como profesor y repasador, un punto de referencia para las familias. “Mientras los entreno para el ingreso siento que cumplo con una labor importantísima en la Educación. He logrado que algunos con grandes dificultades se sumen, aprueben y adquieran conocimientos de verdad”, explica con pasión.

“Las personas le echan la culpa al estudiante cuando sale mal, y yo creo que la culpa es de que no se ha dispuesto de maestros que puedan ciclar por los tres grados. Lo correcto sería eso, o que en cada uno de ellos hubiera un buen profesor”, considera.

De sus padres campesinos aprendió el respeto, la honestidad y la sensibilidad. Es lo que transmite, junto a su sabiduría. Lo que más le ha angustiado en su carrera es llegar a una escuela y no encontrar organización, que las cosas no fluyan bien o que quienes dirigen no hagan lo que les corresponde.

Gracias a la destreza adquirida durante su formación y superación profesional, los métodos del profesor Elpidio resultan eficaces. (Foto: Delia Proenza/ Escambray)

¿Por qué considera determinante el dominio de la Matemática?

Porque es la materia que desarrolla el pensamiento lógico para la vida en general. Amplía el diapasón de la persona y permite que el intelecto se haga más desarrollador. De quien no sabe Matemática no saldrá un buen profesional, porque le faltan herramientas. Por eso me alegro siempre de que alguien muy bueno en Matemática pida, por ejemplo, Medicina, ya que de ahí puede salir desde un muy buen médico hasta un excelente científico.