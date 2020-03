Afectaciones al turismo no serán solo en el sector estatal

Si pierde mucho tiempo de clases se pone en riesgo el curso escolar”, subrayó Manuel Marrero. (Foto: Radio Rebelde)

A desmontar las plataformas colonizadoras que constantemente están descalificando todo el trabajo que hace el país, tergiversan las decisiones y promueven un constante cuestionamiento a todo lo que tiene que ver con la Revolución llamó el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, minutos antes de concluir la Mesa Redonda especial dedicada a las nuevas medias en ocasión del COVID-19.

Se ha dado información —dijo— sobre por qué no están cerradas las escuelas, “nos preguntamos donde estarán más seguros esos muchachos si no es en las escuelas, el sistema de educación no está cruzado de brazos, se han decidido medidas para reforzar la higiene y los controles, también se están estudiando otras para ir buscando alternativas porque se si pierde mucho tiempo de clases se pone en riesgo el curso escolar”, subrayó.

Respecto a las afectaciones al Turismo, el Primer Ministro insistió en que no es solo una afectación al sector estatal en las diferentes empresas, eso va a tener un impacto muy fuerte, aseguró, en el sector no estatal, que tiene una participación muy importante en la economía y en la prestación de diferentes tipos de servicios.

“El sistema turístico privado va a ser afectado, pero va a tener los beneficios aquí anunciados y van dirigidos a que, si usted tuvo que cerrar la casa, tuvo que cerrar el paladar, no tendría que pagar impuestos, además se le eliminarían aquellos trámites burocráticos de cierre de licencia y nueva apertura; se mantiene con la Licencia”, manifestó.

Al referirse al arrendamiento en las casas particulares, Marrero Cruz, expresó: “queremos hacer una recomendación a todos los que se dedican al alquiler para el turismo de alojamiento; primero, tener claro que hoy hay 11 640 turistas en casas particulares en el país, y le recomendamos a los titulares de esas casas que se interesen por la salida del país de su turista, si tiene el billete y que día tiene la salida”.

A seguidas Marrero Cruz acotó: “por qué recomendamos esto, porque por la decisión que ha tomado el país y las decisiones que han tomado muchos países de limitar el turismo, va a suceder que la semana que viene ya no van a estar entrando turistas al país, por tanto, no habrá aviones y si estos turistas se quedaran sin salir de Cuba, sin una definición de pasaje, es una responsabilidad que el país tendría que asumir, por eso recomendamos que se interesen por la fecha de salida del turista que tienen hospedado”.

Alrededor de este tópico Marrero Cruz, insistió en que, a partir de las medidas puestas en práctica en los hoteles, donde existe un sistema de vigilancia y las condiciones creadas, se dan mejores posibilidades y es recomendable concentrar los turistas en estas instalaciones para facilitar su seguridad y la organización de los viajes de regreso, así como evitar riesgos innecesarios para las familias de las casas de alquiler.

El Primer Ministro insistió en la medida del cierre temporal de los servicios en las instalaciones del Campismo, porque son instalaciones diseñadas para actividades recreativas con la afluencia de muchas personas, acotó. “Consideramos que no es el momento de promover esas ofertas y las paralizamos hasta que esta situación la tengamos bajo control”, señaló.

Marrero Cruz, insistió también en el segmento final de la Mesa Redonda en las medidas relacionadas con el Comercio y la Gastronomía, al respecto precisó: “La voluntad del Gobierno no es cerrar, todo lo contrario, estamos potenciando la prestación de servicios, que las personas tengan la posibilidad de adquirir un servicio y más cuando se trata de la compra de alimentos o de los servicios gastronómicos”.

Destacó el Primer Ministro que varias de las medidas están dirigidas a acercar la alimentación y los servicios a las casas. “Lo que estamos orientando es que se distribuyan los servicios, que los productos de la agricultura estén en las placitas; ¿qué sentido tendría en una situación como esta que hagamos una Feria grande y tengamos las placitas vacías?, señaló.

En la parte final de su segunda intervención en el espacio televisivo, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, exhortó a la población a evitar los desplazamientos innecesarios para minimizar los riesgos de propagación, así como informó que se reforzará el control sobre los viajes internos en el país; también afianzó las indicaciones sobre el tratamiento a los trabajadores que queden disponibles y “es importantísimo donde quiera que haya necesidad de una fuerza laboral reubiquemos a la mayor cantidad posible de trabajadores disponibles, hay que priorizar eso y tenemos que seguir fortaleciendo la economía”, señaló.

Por último, Marrero Cruz llamó a que ahora hay que producir más alimentos que antes y tenemos que potenciar ese trabajo. “Como siempre ha pedido la Revolución es momento de tener los oídos pegados al suelo para continuar escuchando a nuestro pueblo, que inquietudes tiene, que preguntas pudieran surgir a partir de la información dada en esta importante Mesa Redonda y aprovechamos para anunciar que el próximo lunes se hará otra Mesa Redonda precisamente para dar respuestas a esas opiniones que puedan surgir”.

“El gobierno estará en todo momento al lado de nuestro pueblo con la verdad por delante”, concluyó el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz.