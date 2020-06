El último adiós a Gustavito Arias

Gustavo siempre fue el guía, el motor impulsor de los vaqueros dentro y fuera de la isla.

Ni porque la muerte lo sorprendió a pocas horas de haber cumplido sus 69 años, ni porque la COVID-19 lo mantuvo alejado de la pista, o porque la noticia corrió de boca en boca al amanecer de este 20 de junio, ni porque todavía no entendemos que un infarto masivo se llevó la vida del hombre que lo dio todo por el rodeo en Sancti Spíritus, ni siquiera por eso, interiorizamos la triste realidad.

Más no hizo falta un auto parlante que anunciara su deceso para que los espirituanos, acostumbrados a escuchar su nombre en cada evento de rodeo, salieran a las calles al paso del féretro rumbo al cementerio de la barriada del Kilo 12, para dar muestras de cariño que él jamás imaginaría. Porque la modestia era algo innato en su persona. ¡Ese es Gustavito el de Rodeo¡, ¡Ahí va Gustavo, el de la Feria¡, ¡Qué clase entierro el de Gustavo¡.

Así expresaron los que aprendieron a admirarlo cuando con solo 13 años debutó en la monta toros y desde entonces no hizo otra cosa que vivir para dar satisfacción a los amantes del deporte de los lazos y los caballos.

Los jinetes entre los que se hizo imprescindible, acompañaron su despedida. (Foto: Laura Brito Alsina)

Maestro de decenas de jóvenes que durante su activa carrera deportiva se formaron bajo su sombra, Gustavo, el Delegado del Rodeo en Sancti Spíritus, el Presidente de la Asociación de Rodeos y Vaqueros de la Provincia, el vaquero imparcial, que sufría lo mismo cuando uno de sus discípulos fallaba sobre las arenas de competencia que cuando lo hacían los del equipo contrario, el espirituano que prefirió irse a apoyar la lucha del pueblo angolano antes de seguir con su carrera deportiva, el trabajador de la Feria Agropecuaria Delio Luna Echemendía, nos dijo adiós, pero su legado sigue vivo por los años de los años.

Aunque su experiencia lo llevó más allá, cuando fue seleccionado en múltiples ocasiones para representar a Cuba al frente de los jinetes que asistían a diversas competiciones en Costa Rica y Guatemala. Gustavo siempre fue el guía, el motor impulsor de los vaqueros dentro y fuera de la isla. Así pasó desde que en 1986 asumió la dirección del equipo y luego el asesoramiento en general, llevándolo hasta el lugar cimero y manteniendo su título por años.

La Feria Agropecuaria Delio Luna Echemendía de la que fue inseparable, no faltó en su homenaje. (Foto: Laura Brito Alsina)

Su actuar, su consagración, su disciplina, su desempeño, su justeza, su sabiduría, o cualquier otro calificativo resultarían insuficientes ante la figura de Gustavo Arias, quien por ser un espirituano de las botas al sombrero recibió múltiples reconocimientos, como el Premio Nacional Jorge Barrameda in memóriam, pero como dijera en una ocasión: “Mi mayor satisfacción es el rodeo, ese que me hace vivir, al igual que los caballos, la feria, las cuadras llenas de animales, ese ajetreo que se forma en medio de cada espectáculo. A veces cierro los ojos, pero no me imagino fuera de todo esto”.