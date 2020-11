En el menor tiempo posible nos vamos a recuperar (+fotos)

El 53 por ciento de los cultivos dañados por las intensas lluvias de Eta, ya se han recuperado. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

El impulso que requiere la economía en la recta final del año y las labores de recuperación de los efectos de la tormenta tropical Eta en sectores como la Agricultura y la Vivienda fueron motivo de análisis durante el Pleno del Comité Provincial del Partido en Sancti Spíritus.

En la reunión trascendió que a pesar del recrudecimiento del bloqueo contra el país, la persecución financiera y la crisis global provocada por la COVID-19, que obligó a reajustar los planes, al cierre del mes de septiembre los principales indicadores económicos mostraban resultados favorables, a pesar de que 18 empresas incumplen las ventas netas.

La máxima dirigente partidista en Sancti Spíritus llamó a no bajar la guardia frente a la COVID-19 y a extremar las medidas ante una nueva normalidad marcada por la llegada de viajeros del exterior. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

En cuanto al presupuesto, la provincia exhibe un resultado deficitario con una deuda de más de 41 700 000 pesos en la que tienen mayor incidencia los municipios de La Sierpe, Cabaiguán y Trinidad.

Al respecto Miskel Acosta Paredes, director de Finanzas y Precios en el territorio explicó que, no obstante las dificultades, los montos asignados a Sancti Spíritus no han perdido su carácter social y más del 70 por ciento se ha destinado a la salud y a la educación. “Tampoco se han desprotegidos los gastos de la asistencia social. El presupuesto no ha desamparado a nadie y tanto es así que se han erogado más de 16 millones de pesos para sufragar los gastos que ha demandado la pandemia y más de un millón a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de higiene”, precisó Acosta al intervenir en el Pleno.

Al enumerar lo ocasionado por la tormenta Tropical Eta a la Agricultura, Pedro López Cabello, subdelegado general del ramo en la provincia, señaló que hoy se pone en práctica una estrategia bajo la máxima que, ante cada afectación, o se repone el cultivo o se recupera.

Pedro López Cabello, subdelegado general de la Agricultura, expuso la estrategia emprendida en la provincia para recuperarse en el menor tiempo posible. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

En ese sector se dañaron más de 3 600 hectáreas de cultivos varios, de las cuales se ha recuperado el 53 por ciento y se ha podido resarcir una buena parte de los daños en el arroz, el café y el tabaco. “Vamos a seguir produciendo para el pueblo y para ello es vital la reprogramación de las siembras en lo que queda de año, fundamentalmente en los cuatro productos básicos para la alimentación: la malanga, el boniato, el plátano y la yuca”, explicó.

“Si no logramos que la producción vaya para Acopio con destino a la población y a la industria, no estamos haciendo mucho. Nos vamos a recuperar en el menor tiempo posible, pero para ello hay que trazar una estrategia para garantizar la comida de los espirituanos el fin de año y revertir la situación con el apoyo de todos y del propio pueblo, sin descuidar la responsabilidad en el control de los recursos para evitar carencias que han dado lugar a hechos delictivos.” destacó Deivy Pérez Martín.

Se pudo conocer, además, que si bien continúa la lucha contra el quebrantamiento de la ley, en los últimos meses se ha incrementado el hurto y sacrificio de ganado mayor y abundan figuras delictivas como el hurto y robo con fuerza vinculado a la agricultura, se han incrementado los precios de los productos del agro y el acaparamiento de los mismos. En ese sentido la dirección del Ministerio del Interior en la provincia llamó a todos a combatir tales manifestaciones para cumplir con las entregas de alimentos y al mismo tiempo proteger los bienes del Estado.

En otro momento el Pleno del Comité Provincial del Partido analizó la actividad del sector de la salud, que hoy tiene entre sus principales problemas una deficiente política de cuadros.

En el Plano también se debatió la situación epidemiológica del territorio marcada por el SARS-CoV-2. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

También se debatió la situación epidemiológica del territorio marcada por el SARS-CoV-2, enfermedad que hoy tiende a la disminución y la provincia ha pasado a la fase 1 de recuperación, aunque tanto Sancti Spíritus y Cabaiguán, aun cuando no reportan contagiados en los últimos días, continúan en trasmisión autóctona limitada.

La máxima dirigente partidista en Sancti Spíritus llamó a no bajar la guardia al respecto, no retroceder con lo que se ha logrado y extremar las medidas y la responsabilidad ante una nueva normalidad marcada por la llegada de viajeros del exterior.

Pérez Martín reconoció la labor de todo el sistema de salud, a sus especialistas que en tiempos de pandemia dieron todo para preservar la vida del pueblo, y a los que de una forma u otra enfrentaron la trasmisión, en especial a todo el pueblo espirituano y a los jóvenes que prestaron su ayuda en centros de aislamiento.