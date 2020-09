En esta historia hay muchos héroes (+fotos)

El doctor Juan Lahera combina profesionalidad con trato afable y apoyo psicológico. (Foto: Marisleidys Rodríguez)

Cuentan que cuando el nuevo coronavirus puso un pie en Latinoamérica y uno de sus tentáculos tocó a Cuba, él, lejos de lamentarse por lo que le podría venir encima a los suyos, pensó en Brasil. “Ojalá que no entre a ese país —les decía a sus hijos—, porque yo no trabajé en las favelas, pero estuve cerca y las conozco. La gente allí está en una pobreza inmensa, no tiene posibilidades de subsistencia, imaginen si llega a caerles encima esa pandemia”.

Y justo el 11 de marzo, cuando todo en el verde archipiélago comenzaba a ponerse en función de la nueva circunstancia, él fue llamado junto a un grupo de médicos que trabajan en el policlínico Olivos I. Dos días después llegaba al Hospital de Rehabilitación Faustino Pérez Hernández; desde entonces en las salas y pasillos de esa institución están sus latidos, su aliento, su consagración y esperanza.

Juan Esteban Lahera León, quien cumplió Servicio Social como médico en el municipio de Fomento, en los momentos épicos en que se sellaba allí el programa del Médico y la Enfermera de la Familia, es un convencido de la utilidad de su trabajo diario, del poder de la unión, del papel determinante del pueblo en cualquier empeño, de que la fe mueve montañas. Y su fe, no se cansa de repetirlo, está inspirada en ese hombre grande que vivió y vive en Cuba y a quien apela de tanto en tanto durante la conversación con Escambray: Fidel.

“La historia de la COVID-19 se está escribiendo y nosotros somos protagonistas, pero héroes hay muchos otros, dentro y fuera de los hospitales”, sostiene el doctor Lahera. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Apenas hemos entablado diálogo y ya expone una teoría que se le reafirma en cada nueva jornada. “La historia de la COVID-19 se está escribiendo y nosotros somos protagonistas, pero héroes hay muchos otros, dentro y fuera de los hospitales. Ahí entran todos, desde el auxiliar general que nos apoya hasta ustedes, los trabajadores de la prensa; el barrio, los compañeros de las FAR y del Minint que han estado acompañándonos y muchos más”

Cortés en el saludo, mesurado al hablar y cuidadoso en extremo durante su labor, cuando los primeros tres casos de COVID-19 hicieron su aparición en Sancti Spíritus laboró en la sala C, donde le correspondió atender a uno de los contactos de los turistas italianos: la dueña del hostal donde ellos se hospedaban. Dicha señora no llegó a contraer la enfermedad, pero fue tratada con todo el rigor que dictaban los protocolos médicos, afirma.

Tuvo a su cargo, igualmente, al paciente de La Sierpe que en los inicios de la contingencia puso en vilo a buena parte de la provincia. “A Omar le hicimos el PCR nosotros y al resultar positivo lo trasladaron a Villa Clara. Él y un niño de 15 años, cuyo nombre no recuerdo ahora, fueron mis primeros pacientes con confirmación de la enfermedad. Más recientemente atendimos a un cubano-americano, a quien el primer PCR le dio negativo y luego el evolutivo confirmó el virus. También, a un colaborador de misión médica cubana en Venezuela, que resultó con diagnóstico positivo.

¿Cómo fueron aquellos primeros días de incertidumbre?

Difíciles. Inicialmente se siente miedo, porque usted sabe que son procesos con riesgos para la vida. Pero ese miedo se va venciendo cuando analiza, cuando piensa en la importancia de la labor y en la necesidad de estar ahí, atendiendo a esos pacientes, a quienes les llevamos a la cama desde las medicinas hasta los alimentos. También les brindamos apoyo psicológico, muy necesario en estos casos.

¿Llevan tratamiento los pacientes calificados como sospechosos?

El paciente desde que entra al centro es medicado por el protocolo establecido para el estadio clínico de sospechoso, mientras llega la respuesta de su PCR. Los medicamentos en uso son, fundamentalmente, antibióticos y antivirales.

¿Cuál es su rutina diaria?

Son siete días con el paciente y los siete siguientes en una villa, bajo observación, viendo si hay sintomatología o no. Al cabo del día reglamentado nos realizan el PCR y si da negativo sigue igual cantidad de días en la vivienda, con la familia, aunque todavía en vigilancia. Luego comienza otro nuevo ciclo.

¿Qué tipo de pacientes han predominado, sintomáticos o asintomáticos?

Predominan los asintomáticos. El doctor Durán, el Ministro de Salud y nuestro Presidente Miguel Díaz-Canel han insistido mucho en esa tendencia. Hace falta una gran responsabilidad de parte de cada quien, mantener el distanciamiento físico y cumplir las restantes medidas, sobre todo las de higiene. El nasobuco, por ejemplo, si no se cubre adecuadamente la nariz no protege del virus, porque a través de las fosas nasales pueden salir o penetrar las microgotas contaminadas y contribuira la aparición o transmisión de la enfermedad.

Según el especialista en Medicina General Integral, el nasobuco no protege del virus si se deja la nariz fuera, porque las fosas nasales son ventanas por donde pueden salir o entrar las microgotas contaminadas. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

¿Hay alguna vivencia que lo haya marcado?

Pronto hará seis meses del comienzo. A nosotros lo que más profundo nos ha tocado han sido los niños, a la hora de tratarlos como casos sospechosos. Mientras se espera la llegada del resultado del PCR nos duele pensar que pudieran ser positivos. Como todos sabemos, no han tenido complicaciones, sino una evolución clínica favorable en el ciento por ciento de los casos.En ese sentido vaya, no obstante, nuestra exhortación a los padres sobre la necesidad de cumplir con todas las normas higiénicas establecidas, para protegerlos lo mejor posible.

¿Recompensa mayor?

El reconocimiento del pueblo. Como médico de familia considero que el pueblo tiene un gran peso en los resultados que se han alcanzado hasta ahora y que se alcancen en general. Yo creo que una buena forma de hallar la inspiración necesaria para hacer lo que falta es pensar en Fidel. Él es el catalizador que nos impulsa a hacer las cosas que hacemos a diario. Él ha predicho, y también protagonizado, todas las cosas grandes que ha hecho este país y nos enseñó que nada se puede sin la participación activa de la población.

¿Qué enseñanza le deja este capítulo de su vida?

Esta es una misión como las que nosotros cumplimos en el extranjero —estuve de artillero antiaéreo en Angola, y como médico en Guatemala, Venezuela y Brasil—. Allá vemos enfermedades que no hayen Cuba, porque fueron erradicadas o porque jamás aparecieron. Este es un caso, una enfermedad que no se conocía, una experiencia nueva, una misión nacionalista que estoy orgulloso de cumplir en mi Patria.

Quisiera agradecer a toda a mi familia, a mis amigos y compañeros de trabajo por su gran apoyo. De igual forma, a los directivos de los centros de aislamiento donde he laborado, pues sin el apoyo de ellos sería imposible haber alcanzado estos resultados. Como le dije antes, en esta historia hay muchos héroes.