En estudio más de 140 vacunas candidatas contra la COVID-19 (+video)

Son más de 140, según la lista actualizada de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las vacunas candidatas contra la Covid-19 en estudio en el mundo, de las cuales 13 ya llegaron a ser experimentadas en humanos.



La espera de la vacuna crece y, ante la carrera de las empresas y de los centros de investigación, se intensifican reclamos a la transparencia, como aquel lanzado por Médicos Sin Fronteras (MSF).



Por su parte, en Italia el jefe de la policía, Franco Gabrielli, llamó la atención sobre los intereses de las organizaciones criminales como la ‘ndrangheta en el sector de los fármacos y las vacunas contra la pandemia.



La investigación, en tanto, sigue con rapidez y desde el Reino Unido llegó el anuncio de una nueva vacuna candidata que alcanzó la fase de experimentación clínica.



La desarrolló el Imperial Collage de Londres, con el financiamiento de la organización no gubernamental Uk Research and Innovation (Ukri).



Se trata de una vacuna basada en el material genético del virus, el RNA, y que en las pruebas sobre los animales dio respuestas esperanzadoras.



“En menos de seis meses de la primera emergencia señalada en China, en el Reino Unido tenemos ahora dos prometedoras candidatas en experimentación sobre el hombre”, dijo Fiona Watt, directora ejecutiva del Medical Research Council (Mrc).



Watt también se refirió a la vacuna del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford en colaboración con la empresa AstraZeneca, cuyas dosis para la experimentaciones fueron producidas en Italia por el Irbm. La vacuna de Oxford también es la primera en llegar a la fase 3 de la experimentación, la más avanzada, y se esperan nuevas pruebas en Sudáfrica la próxima semana, en colaboración con la Universidad de Witwatersrand (Wits).



Mientras tanto, Emiratos Arabes Unidos llegó a la fase 3 de la experimentación la vacuna china del Wuhan Institute of Biological Products, basada en el virus inactivado.



La noticia fue dada por la empresa china National Biotec Group (Cngg), responsable del desarrollo de la vacuna.



De las 13 vacunas candidatas llegadas a probarse en los seres humanos, dos están en la fase 3; cinco son chinas, cuatro estadounidenses, dos del Reino Unido, una de una empresa activa entre Alemania y Estados Unidos, y otra de Rusia.



Junto con el entusiasmo por la carrera de la vacuna, aparecen en simultáneo las primeras preocupaciones sobre los mecanismos de financiación, expresadas por Médicos Sin Fronteras en una carta también firmada por 40 organizaciones de la sociedad civil, al comité directivo de GAVI, la Alianza Global para Vacunas, reuniéndose para discutir el Covax, la nueva herramienta creada para financiar empresas farmacéuticas dedicadas a las vacunas.



La apelación requiere una revisión del mecanismo de Covax, “diseñado en gran medida a puertas cerradas, involucrando de un modo muy limitado a la sociedad civil y las organizaciones médico-humanitarias” y que, según MSF, en su última versión tiene “muy pocas referencias a los requisitos que obligan a las compañías farmacéuticas a la transparencia”.