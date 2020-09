Enseñanza Artística espirituana también reinició el curso escolar

De los 133 estudiantes del centro de Enseñanza Artística espirituano, más de 50 son internos. (Foto: Enseñanza Artítica Sancti Spíritus/ Facebook)

La Enseñanza Artística espirituana reinició el curso escolar 2019-2020 sin perder de vista a la COVID-19.

Así lo informó a Escambray, Daimirelys Navarro Hernández, al frente en Sancti Spíritus de todo el proceso docente-educativo que cuenta con 252 estudiantes en este tipo de enseñanza.

“Lo hemos diseñado para ocho semanas de trabajo. Las cuatro primeras para la preparación y aclaración de dudas en cada una de las especialidades y formación general. Ya a partir de la semana cinco comenzaría el proceso de evaluación, el cual es bien específico. En el caso de la formación general, seguimos las indicaciones del Ministerio de Educación (Mined) y en Música y Danza, de acuerdo con lo estipulado por el Centro Nacional de Escuelas de Arte (Cneart)”.

Uno de los momentos más importantes para quienes culminan el último año de la Secundaria Básica está previsto en el calendario docente de la Escuela Elemental de Arte Ernesto Lecuona, de Sancti Spíritus.

“Para el pase de nivel contamos con ocho estudiantes de Música y 13 de Danza. Los primeros lo realizarán el fin de semana de la séptima semana y la Danza en la sexta. Como hemos informado a las familias y educandos, se presentarán a tribunales regionales que evaluarán en nuestra misma escuela.

“Todos han sido atendidos por diferentes vías, pues no se perdió tiempo durante la cuarentena. Y en estas primeras semanas se tocarán los detalles de forma individual”, acotó.

Igualmente, insistió la subdirectora de Enseñanza Artística en el Sectorial de Cultura y Arte, en Sancti Spíritus están planificadas las acciones a protagonizar para culminar el proceso de ingreso a la especialidad de Música.

“Cuando se detuvo el curso ya se habían realizado las captaciones en todos los municipios. Para concluir el proceso, ya se encuentran en nuestra escuela quienes aspiran a ingresar en el próximo curso. Aquí se les harán las últimas pruebas para que el 2 de noviembre sean ya matrícula del plantel”.

Los educandos que no cursan estudios en la Escuela Elemental de Arte Ernesto Lecuona, única de su tipo en la provincia, también podrán incorporarse a sus aulas de los centros de Enseñanza Artística de Villa Clara y Cienfuegos. La Habana no abrirá por su compleja situación epidemiológica. Pero para que no pierdan tiempo se recibió en nuestro territorio a cuatro estudiantes del Instituto Superior de Arte (ISA), en la especialidad de Teatro, quienes trabajarán con tutores a distancia, y una de Danza se trasladará a la escuela de Santa Clara”, explicó.

“Se crearon todas las condiciones higiénico-sanitarias para que los estudiantes y claustro puedan cumplir con todos los protocolos de salud. El horario está organizado de forma escalonada desde el acceso al centro. Los de Primaria entran por la puerta principal, ubicada en la calle de Raimundo, y el resto, por el lateral. Están suspendidos procesos que propicien aglomeraciones como matutinos y formaciones. Van directo a las aulas”, refirió.

De los 133 estudiantes del centro de Enseñanza Artística espirituano, más de 50 son internos. Para ellos también se adoptaron las medidas para proteger su estado de salud.

“Tienen disponibilidad de albergues y en aquellos con capacidad para seis personas, se ocupan con cuatro y todos cuentan con un baño por cada cubículo”, insistió.

Para quienes cursan las especialidades de Instrumentos de Viento y Canto Coral, ya la estrategia de trabajo está diseñada.

“El uso del nasobuco es obligatorio. En el caso de Música se trabaja por aula un estudiante con un profesor. Por tanto, podrán estar a un metro y medio de separación, y los de Instrumentos de Viento y Canto Coral no usarán el nasobuco. No tienen necesidad de intercambiar cañas y boquillas porque todos cuentan con los necesario para que puedan estudiar de forma individual”, aclaró.